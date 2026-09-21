自慰後小便有泡？醫揭泡泡尿可能原因 出現「這種情況」建議檢查

一名男網友近日在社群媒體平台Dcard貼出自己的尿液照片，詢問「這樣的尿液，是腎臟有問題嗎？」有人則留言稱，尿液「泡泡多也跟你昨晚自瀆有關係」，引發熱議。泌尿科醫生顧芳瑜表示，射精本身與泡泡尿沒有直接關係，但自慰或性行為後，尿道等處可能仍有精液殘留，其中的蛋白質、果糖等成分混入尿液後，確實可能讓尿液較易起泡。不過泡泡尿成因很多，從水喝太少、飲食代謝物或藥物影響，到真正的蛋白尿等都有可能，不能只靠泡泡判斷腎臟是否出問題。

針對網友所稱尿液「泡泡多也跟自慰有關係」，顧芳瑜醫生指出，以男性為例，射精本身並不會直接造成小便有泡，不過自慰或性行為射精後，部分精液或相關分泌物確實可能殘留在尿道等處，由於精液含有蛋白質、果糖等成分，之後排尿時，尿液將這些殘留物帶出，便可能改變尿液原本的成分，使尿液較易產生泡泡，但這類情況不等同於蛋白尿。

尿液本身是液體，排尿時若尿流較急，或沖擊馬桶水面，可能將空氣帶入液體而形成泡泡，但尿液有泡泡並不代表身體一定不健康。顧芳瑜醫生表示，許多小便有泡可能只是涉及良性因素，例如近期攝取較多肉類，身體代謝產生的氨基酸、尿酸或其他代謝廢物增加，都可能影響尿液組成，另有部分藥物也可能使尿液較易起泡，而若平時喝水較少，尿液較為濃縮，同樣可能增加起泡的情況；若與尿液較濃或代謝廢物較多有關，可先適度補充水分。

當蛋白質進入尿液 醫揭蛋白尿為何需留意

至於蛋白尿為何是健康警號，顧芳瑜醫生表示，正常情況下，尿液中不含蛋白質或只有極小量，但若腎臟過濾功能出現異常，或受到其他疾病等因素影響，蛋白質可能進入尿液，使尿液中的蛋白質增加，進而使尿液較易起泡，因此蛋白尿確實是出現小便有泡時需要留意的原因之一。

泡泡多久不消才有問題？醫：不能只靠外觀判斷

不過，是否存在蛋白尿仍須透過相關檢查確認，不能單憑尿液是否起泡判斷，網上也流傳「小便的泡泡超過X分鐘不消失，就代表腎臟有問題」等不同說法，顧芳瑜醫生指出，目前臨床並沒有明確的時間標準，可以單憑尿液中的泡泡出現多久後仍未消失，判斷是否存在蛋白尿或腎臟問題。一般而言，若尿液出現的是細小泡泡，且很快破掉，通常不用太過擔心；若排尿後反覆出現明顯、不易破掉的泡泡，則可考慮就醫接受進一步檢查。