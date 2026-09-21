一個月餅熱量可能接近一餐！營養師提醒「5類人」食之前先睇睇

中秋節將至，月餅、碌柚成為家家戶戶餐桌上的應景美食，不過，亞東醫院營養科施淑梅營養師提醒，對於糖尿病、高血脂、高血壓、慢性腎臟病及正在控制體重的人士而言，若沒有留意分量與食材，一不小心可能讓節慶美食成為身體的負擔。

怕血糖高乾脆不吃月餅？掌握「小、分、換」 3 原則 施淑梅營養師分享，時常遇到糖尿病患者因擔心血糖失控而不敢吃節慶糕點，但與其完全戒口，不如掌握分量、善用代換。建議掌握「小、分、換」3原則：「小」，選擇小分量、低油低糖的品項，減少熱量攝取；「分」，切小塊與親友分享，不僅能控制分量，也能一次品嘗不同口味；「換」，食用當餐可適度減少飯、麵等全榖雜糧類及油脂攝取，搭配蔬菜與適量蛋白質，避免增加額外熱量。 而糕點本身已含糖分，飲料就別再加糖，建議搭配清水或無糖茶，少喝汽水、果汁等含糖飲料。她指出，一顆糕點熱量可能接近一餐，若再搭配含糖飲料或其他零食，更容易讓一天熱量超標。

月餅熱量、油脂及鈉含量不同 5 大類人士食用更要留意 不同口味及餡料的營養成分差異大，熱量、油脂、飽和脂肪、膽固醇及鈉含量都可能不同。施淑梅營養師提醒，以下5大類人士更應留意攝取量： 糖尿病患者：含糖量較高，應控制分量，並納入每日飲食計劃。 高血脂患者：部分月餅油脂及飽和脂肪含量較高，應避免過量。 高血壓患者：鹹蛋黃、滷肉、肉鬆等口味可能含較高鈉量，應適量食用。 慢性腎臟病患者：部分餡料含鉀、磷或鈉較高，應依腎功能及醫生、營養師建議選擇。 體重控制者：熱量密度高，若額外當作點心，容易增加整日熱量攝取。

另外，年長者則要留意月餅口感較乾、黏或餡料偏甜、偏油，應依自身吞嚥及消化狀況適量食用。

碌柚富含維生素 C 及膳食纖維 4 類人仍須控制分量 中秋節除了月餅，碌柚也是不少家庭必備的應景水果。碌柚富含維生素C及膳食纖維，不過，健康水果也要吃得剛剛好。施淑梅營養師提醒，糖尿病、慢性腎臟病、腸胃容易不適，以及固定服用藥物的人，食用碌柚時更要留意自身狀況。 糖尿病患者應將碌柚納入每日水果攝取量，控制食用分量；慢性腎臟病患者則須考量鉀攝取，應依腎功能及血鉀狀況，諮詢醫生或營養師後再決定食用量；腸胃較敏感者則不宜一次吃太多，以免因膳食纖維攝取過量造成腹脹或消化不適。

固定服藥者吃碌柚要注意 部分藥物可能受到影響 此外，有固定用藥習慣的人也別忽略藥物交互作用，部分降血脂藥、降血壓藥及免疫抑制劑等，可能受到碌柚影響。施淑梅營養師建議，若平時有固定服藥，食用前可先詢問醫生或藥劑師，確認是否需要避免或限制攝取。 中秋美食不必完全戒口 掌握分量、食物代換避免吃過量 施淑梅營養師強調，健康飲食並非要完全避開節慶美食，而是透過分量控制、食物代換及適當選擇，降低額外的熱量與營養負擔。月餅與碌柚都可以適量享用，但糖尿病、慢性腎臟病、腸胃敏感及固定服藥者，則應依自身狀況調整。千萬不要因為「一年一次」就毫無節制，吃得剛剛好，才能享受佳節，也守住健康。