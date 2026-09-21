貧血｜ 容易攰未必要認老！或貧血缺鐵所致 忽視恐心臟衰竭 醫生揭5類人最高危

疲勞未必是老化，有可能是不夠血？有醫生指出，有患者求醫時表示自己運動後會變得容易疲倦、氣促、心跳加速等，就會以為是「年紀大」所致，而其實元兇可能是缺鐵性貧血，若忽視這種情況嚴重有可能會釀成心臟衰竭。醫生指出，有5類風險最高，要多加提防。

貧血｜ 或貧血缺鐵所致 紅血球負責將氧氣運送至全身器官。當鐵質不足，氧氣運送能力下降，便容易出現疲倦、頭暈、心悸、氣促、注意力不集中，甚至脫髮、指甲易斷等症狀。許多人以為只是工作過勞，實際上身體正處於缺氧狀態。若長期嚴重缺鐵而未獲治療，心臟為將更多氧氣送往各器官，必須加倍工作，長遠可能增加心臟負擔，嚴重時甚至發展為高輸出性心臟衰竭，並影響運動能力、認知功能及生活質素。因此，缺鐵絕非「忍一忍就好」的小毛病。

貧血｜ 5類人最高危 劉醫生指出，門診中最常遇到容易缺鐵的族群包括： 經血過多的女性

子宮肌瘤患者

懷孕或餵哺母乳的媽媽

長期素食者

腸胃吸收功能欠佳的患者 貧血｜吃5類食物解決貧血 在功能醫學角度，除了檢測血色素，亦非常重視鐵蛋白，因其代表身體的「鐵庫存」。有時血色素仍正常，鐵蛋白早已下降，疲勞、脫髮等症狀可能已經浮現。若無特殊限制，建議適量攝取以下食物： 瘦牛肉、豬柳等紅肉(血基質鐵吸收率較高)

蜆、蠔等貝類

部分魚類及海鮮

深綠色蔬菜，如菠菜、莧菜(含非血基質鐵) 黃豆、黑豆、毛豆等豆類 搭配奇異果、番石榴、柑橘類等富含維他命C的水果，有助鐵質吸收。此外，茶、咖啡最好與正餐或補鐵相隔一至兩小時，以免影響吸收。 若確定缺鐵，更重要的是找出背後原因。以該名患者為例，若只是一直補鐵，卻未處理子宮肌瘤引致的經血過多，情況就如不斷向漏水的水桶加水，再怎麼補也補不夠。劉醫生強調，治療缺鐵不只是補鐵，更要找出為何會缺鐵。他常對患者說，疲勞不是疾病，而是身體發出的求救訊號。不要急著怪自己老了，也不要只靠咖啡提神。有時一次簡單的抽血檢查，就能找到真正原因。