感冒難癒｜deadline到更易病？壓力大感冒難癒！醫生揭5大警號免重病

感冒會因為正面對的環境壓力而變得難痊癒？有醫生指出，生活壓力大，感冒風險也隨之增加。有些患者表示自己的工作截止期限將至，感冒就會延長2至3周仍未痊癒。醫生解釋原因，並指出若出現5大症就應及時求醫，有可能不只是感冒疾病。

感冒難癒｜deadline到更易病？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，每次感冒遲遲未癒，許多人會以為是醫生用藥不佳，卻忽略了自身壓力管理可能才是關鍵。不少人都有過這種令人崩潰的經歷，例如工作上面對項目截止期限將至、上司不斷催逼，偏偏在這時喉嚨發癢、狂咳流鼻水，這場感冒更拖足三、四個星期仍未痊癒。病毒並非變得更兇猛，而是高壓的生活親手為病毒打開了特別通道。

感冒難癒｜壓力大感冒難癒！

當大腦長期處於緊張與焦慮，腎上腺會大量分泌俗稱壓力荷爾蒙的皮質醇。急性壓力下，皮質醇原本是人體的消防員，負責壓制過度的發炎反應。但若壓力成為常態，身體各處的免疫細胞便會開始疲乏麻痺，產生皮質醇受體阻抗。情況包括：