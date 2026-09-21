感冒難癒｜deadline到更易病？壓力大感冒難癒！醫生揭5大警號免重病

感冒會因為正面對的環境壓力而變得難痊癒？有醫生指出，生活壓力大，感冒風險也隨之增加。有些患者表示自己的工作截止期限將至，感冒就會延長2至3周仍未痊癒。醫生解釋原因，並指出若出現5大症就應及時求醫，有可能不只是感冒疾病。
感冒難癒｜deadline到更易病？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，每次感冒遲遲未癒，許多人會以為是醫生用藥不佳，卻忽略了自身壓力管理可能才是關鍵。不少人都有過這種令人崩潰的經歷，例如工作上面對項目截止期限將至、上司不斷催逼，偏偏在這時喉嚨發癢、狂咳流鼻水，這場感冒更拖足三、四個星期仍未痊癒。病毒並非變得更兇猛，而是高壓的生活親手為病毒打開了特別通道。
感冒難癒｜壓力大感冒難癒！
當大腦長期處於緊張與焦慮，腎上腺會大量分泌俗稱壓力荷爾蒙的皮質醇。急性壓力下，皮質醇原本是人體的消防員，負責壓制過度的發炎反應。但若壓力成為常態，身體各處的免疫細胞便會開始疲乏麻痺，產生皮質醇受體阻抗。情況包括：
第一道防線潰散：呼吸道黏膜防禦力下降，病毒輕易破門而入。
發炎剎車失靈：免疫系統無法精準關閉發炎訊號，呼吸道持續充血腫脹，咳嗽與喉嚨痛持續不斷。
夜間修復停擺：壓力引發失眠與淺睡，阻礙夜間細胞修復，形成越累越病、越病越累的惡性循環。
因此，壓力大的人可能比較容易出現感染呼吸道病毒、生病後恢復較慢、咳嗽與疲倦等症狀感覺更明顯、睡眠變差進一步影響免疫力。
感冒難癒｜5大症狀需及時求醫
黃醫生強調，感冒久拖不癒未必單純由壓力造成。一般感冒病程通常於10至14天內逐漸好轉。壓力固然會拖慢康復，但若身體發出以下警訊，代表可能已非單純感冒，而是併發細菌感染或其他重症：
病程反覆：症狀好轉後突然急劇惡化、再度發燒。
超時警報：咳嗽、濃稠黃綠色鼻水超過10天完全沒有改善跡象。
危險徵兆：出現呼吸急促、喘鳴、胸痛，或極度嗜睡與意識模糊。
這些情況必須盡快就醫，由醫生鑑別診斷是否為流感、新冠併發症、急性鼻竇炎、哮喘發作或細菌性肺炎。壓力或許不是直接製造病毒的元兇，但絕對是拔掉人體警報器、讓病毒在體內肆意開派對的幕後黑手。感冒要休息，當身體發出最高級別求救訊號，記得放下手邊的工作清單，為免疫系統爭取足夠彈藥。生活壓力降低，身體才能恢復。