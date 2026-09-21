睡眠不足｜瞓極都仲係好攰？研究揭或是大腦發炎警報 4方法告別發炎性失眠

打工仔的惡夢由早上鬧鐘響起開始，就算早早上床、睡滿8個小時，醒來後依然覺得昏昏沉沉，更影響工作及學習，這症狀常被指是壓力大或老化，但其實可能是因為大腦出現慢性發炎，導致大腦在夜間難以自我修復及排毒。

睡眠不足｜大腦夜間自行排毒 大腦是人體最耗能最高、精密運作的核心器官，並會以「膠狀淋巴系統」協助清除細胞產生的代謝廢棄物，過去美國羅徹斯特大學醫學中心曾在權威期刊《科學(Science)》發表重要研究，指睡眠時大腦的「清潔系統」會更加活躍，有助於清除代謝廢物。睡眠期間，腦細胞體積會縮小，讓腦脊髓液更容易流動，進而提高腦內發炎廢物清除效率。 研究也在小鼠身上發現，小鼠睡眠時腦淋巴系統的活性可達清醒狀態的近10倍，同時能清除更多β-澱粉樣蛋白(amyloid-β)。這套機制被認為可能與維持大腦健康及降低神經退化疾病風險有關。

睡眠不足｜高壓狀態或是發炎元兇 其實睡眠與大腦慢性發炎之間會互相影響，睡眠不足會導致慢性發炎，也有理論指出，如長期處於高壓狀態，可能也會進一步影響免疫系統與發炎反應，使身體容易處於慢性發炎的環境。

告別發炎性失眠方法一：生理降溫 睡前1至2小時以40至43℃的溫熱水浸浴或淋浴，可令四肢周邊血管舒張散熱，在躺下時加速核心體溫下降，來幫助入睡、增加睡眠品質。 告別發炎性失眠方法二：降噪 睡前一小時建議關上電話、平板與電視螢幕，改換為低色溫的柔和間接照明。可改為閱讀紙本書、聆聽輕柔音樂或透過深呼吸來沉澱思緒，放鬆神經。 告別發炎性失眠方法三：營養補充品 色氨酸可以穩定情緒、鎂可幫助神經系統放鬆、Omega-3脂肪酸亦可改善大腦發炎狀況。除了直接補充以上營養，亦可由食物中攝取。

告別發炎性失眠方法四：維持規律的生理時鐘 維持一個穩定及健康的生理時鐘，有助強健免疫力與神經修復節律的核心，建議每天盡量在相同時間上床睡覺及起床，就算週末補眠應以不超過1.5小時為限，避免造成嚴重的社交時差而再度打亂大腦排毒周期。