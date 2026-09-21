僅小量胃息肉癌變 定期監測減風險

港人生活壓力大，多多少少也有些少胃病，但如照胃鏡時發現胃息肉，是否就有可能演變成胃癌？事實上胃息肉是胃黏膜表面隆起的常見組織物，香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍指，絕大多數胃息肉為良性，只有極少數會癌變，或引起出血、阻塞而需要切除。 胃息肉是胃內膜表面出現的局部性隆起或突出病變，一般多發生在胃體及胃底，平時長期進食高鹽、醃製、煙熏及辛辣刺激的食物、吸煙酗酒，以及濫用某些特效胃藥或非類固醇抗炎藥等，都可能增加胃息肉風險。

胃息肉不止一種 胃息肉主要分為3大類，各有不同的成因及風險。胃底腺息肉約佔所有胃息肉的八成，外觀呈圓頂狀、表面光滑，顏色與周邊胃黏膜相近，體積大多小於1厘米，集中生長在胃體和胃底部。此類息肉是因胃底腺體增生而成，主要與長期服用胃藥質子泵抑制劑(PPI)及遺傳有關。 第二類為增生性息肉，其體積一般小於2厘米，通常由慢性萎縮性胃炎或幽門螺旋桿菌感染引起，主要發生在胃部慢性發炎區域。此類息肉表面呈現草莓狀微血管增生，體積增大時可能出現出血。最後一種為腺瘤性息肉，是癌變風險最高的類型，當萎縮性胃炎或幽門螺旋桿菌感染未得到妥善治療，胃黏膜出現萎縮或腸上皮化生，就可能演變成腺瘤性息肉。

大部分胃息肉在早期體積細小時無明顯症狀，多因胃脹、胃酸倒流等不適求醫時才發現；而息肉增大、出現潰瘍或併發症時就可能會出現上腹隱隱作痛、腹部痙攣、消化不良、常有飽脹感、食慾不振及噁心、嘔吐等症狀。

胃息肉一定會癌化？ 並非每種胃息肉也會發展成胃癌，胃底腺息肉的癌變機率只有0.1%。但若息肉直徑超過1厘米、表面出現潰瘍，或位置在胃竇，風險會稍微增加，另當胃底腺息肉數量多於20顆時，須警惕家族性腺瘤息肉症，更為大腸癌高危族群。增生性息肉整體癌變率約為1至2%，若體積大於2厘米，或伴隨腸上皮化生，癌變風險會上升，部分更可能同時與胃腺癌並存；腺瘤性息肉則屬胃癌前病變，約四成內部帶有惡性癌細胞，若胃黏膜已出現腸上皮化生或異型增生，發展為入侵性胃癌的風險更高。

按大小決定治療 並非所有胃息肉都要切除。施婉珍指，一般會取決於息肉的種類、大小、位置和成因，如直徑小於1厘米、形態良好的胃底腺息肉，只須定期接受胃鏡檢查跟進；如與質子泵抑制劑有關可考慮停藥或轉藥。如屬增生性息肉，只要根除幽門螺旋桿菌，正常情況下數量會減少而體積亦會縮小，部分也可能完全消退。 但如屬腺瘤性息肉、大型增生性息肉、大型胃底腺息肉、形態異常的息肉及引起症狀的息肉，則建議以內窺鏡黏膜切除術或黏膜下剝離術切除，並將切除後的組織進行病理化驗，以確認邊緣已完全切走。

定期監測防病變 施婉珍提醒，即使是良性小息肉，亦應該遵循醫生的建議定期監測，不可因暫時沒有症狀就掉以輕心，提醒市民應注意以下風險因素，減低出現胃息肉及病變的機會。 ‧控制幽門螺旋桿菌感染； ‧謹慎使用胃藥； ‧少進食高鹽、醃製、煙熏及辛辣食物； ‧避免過量咖啡及酒精、戒煙。