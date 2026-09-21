中秋團圓飯｜食大餐+月餅易消化不良或血糖爆升 營養師建議飯後食一水果減輕負擔！

中秋節除了食團圓飯，再加上不同的月餅及湯圓，如果不小心食得太多，可能會消化不良或血糖快速上升！因此建議在飯後多補充奇異果，為大餐收尾，減輕腸胃及血糖的負擔。
中秋大餐可導致飲食失衡
台灣營養師高敏敏在Facebook專頁上分享，指中秋時大家會大量吸入油脂、精製糖、鈉等，令總熱量爆標，再加上平日的蔬果與纖維攝取已經不足，可能會導致飲食失衡。
高敏敏建議，在中秋團圓飯結束後可以食奇異果，以下就是4大原因：
1. 幫助腸道順暢
奇異果含膳食纖維及奇異酵素，膳食纖維有助增加糞便體積、促進腸道蠕動；奇異酵素則能幫助蛋白質消化，對於常吃肉類人士，是很適合的餐後水果選擇。
2. 補充抗氧化營養
奇異果含有豐富的維他命C，可幫助抗氧化、中和自由基。
3. 低GI食物
月餅通常高油、高糖又高熱量，一次吃太多容易增加血糖負擔，而奇異果本身屬低GI水果，過去也有研究證實，奇異果中的膳食纖維與有機酸能延緩糖分吸收及血糖上升幅度。
4. 幫助維持體內電解質平衡
外出食團圓飯通常鈉含量也不低，而奇異果富含鉀，可幫助體內多餘鈉排出、維持電解質平衡！
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