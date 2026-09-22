糖尿病｜24歲男日日飲手搖患糖尿病 恐平均少活約14年 醫生揭6個保養關鍵

糖尿病早已不是老年人的專利。有醫生分享案例指，有34歲患者患有糖尿病已8年，他24歲時也帶著手搖飲料求醫。有研究指出，若30歲確診糖尿病的人平均少活約14年。醫生指出，有6大保養關鍵，以免年紀輕輕就患上糖尿。

年輕型糖尿病較嚴重的關鍵，在於胰島β細胞衰退的「速度」。林軒任指出，在腎臟科很習慣「一年掉幾分」的說法，腎功能一年掉1分與一年掉5分，是兩種截然不同的人生。那天他才意識到，胰臟也有它的「一年掉幾分」，而年輕人的那條斜線，比想像中陡峭得多。2024年《Diabetes Care》回顧，年輕發病者β細胞功能每年下降約20%至35%，中年後發病者約7%至11%，兩者相差三至四倍。 β細胞掉得快，代表血糖更早失控、控制更難維持，對血管與腎小球的傷害亦更嚴重。因此，年輕確診者並非「因為年輕所以輕微」，而是拿到一台加速器——同一條路，別人慢慢走，他們以三至四倍速度前進。

糖尿病｜年輕確診年期長、利率高 林軒任以貸款比喻糖尿病：血糖水平如同本金，病程時間如同還款年期。血管、腎小球、視網膜、神經，則相當於每年被扣除的利息。年輕確診者一次拿到兩件不利條件，年期比別人多背20年，而且利率還比別人高，因為β細胞掉得快，血糖更早失控，扣款速度自然更兇。 2023年發表於《Lancet Diabetes & Endocrinology》、涵蓋19個高收入國家、超過150萬人、累積2,300萬人年追蹤的分析推估 以美國死亡率換算，30歲確診糖尿病者平均少活約14年，40歲確診約10年，50歲確診約6年；換算下來，每提早10年確診，大約折損三至四年壽命。這些屬族群平均，並非任何個人的判決書。其真正用途不在於嚇人，而是提醒：同樣一句「你有糖尿病」，說給30歲與60歲的人聽，後續應採取的行動不應相同。

至於為何年輕胰臟反而更撐不住，年輕胰臟較難支撐，聽起來違反直覺，但機轉並不神祕，主要有三項原因： 青春期至青年期本處於高胰島素阻抗階段：此年齡層身體處於生理性胰島素阻抗較高時期，β細胞需更用力工作才能壓住血糖。 體重長期加班：約七至八成年輕發病者屬超重或肥胖。胰島素阻抗越重，β細胞越需長期超時運作，久而久之衰竭更快。 亞洲人β細胞儲備先天較有限：這是東方人專屬風險。內臟脂肪、脂肪肝，加上天生較有限的β細胞儲備，使不少亞洲年輕人在體重指標(BMI)看似正常時已發病。

因此，「他不胖，應該不是糖尿病吧」是門診中最常見、也最昂貴的誤判。腰圍比BMI誠實，腹部脂肪比體重計更能反映代謝風險。

糖尿病｜32歲患者糖尿已8年 6個保養關鍵 該名32歲的年輕人在24歲確診，即其糖尿病史今年已8年。就診時他將一杯台式手搖飲品放在桌上，他並非刻意挑釁，而是從未意識到其中問題。他常說，「我朋友每天喝兩杯也沒事。」並質疑：「我又沒有症狀，為何要驗尿？」 林軒任形容，他並非不聽話，而是從來沒有人告訴他，他手上這筆代謝債務，年期有多長、利率有多高。他以為自己剛開始還款，實際上已還了8年，且以較高利率償還。 年期不能改，確診的那一年已寫在病歷上；但利率可以談，且愈早談，可調控空間愈大。以下幾件事，是年輕糖友替自己「調降利率」最實際的做法。

確診當天即建立基準值：檢驗尿白蛋白／肌酸酐比值(UACR)與腎小球濾過率(eGFR)，不要等到「有症狀」才驗。年輕人的腎臟最安靜，尿蛋白是最早期警訊之一。 量腰圍，不要只看BMI：體重正常不等於代謝正常，這點在亞洲人身上尤其重要。 血糖以外的三張成績表也要看：血壓、血脂、體重。年輕糖友常只被叮囑血糖，其餘三項卻無人監管。 將「該用的治療早點用」視為常規，而非失敗：年輕確診者反而最需要及早介入，具體用藥交由醫生判斷。 生活模式不必一次改十件事：先挑最容易鬆動的一項——宵夜、含糖飲料、久坐，選一項，做滿三個月。 複診時可問的三句話：「我這幾年腎功能一年掉幾分？」「我的尿蛋白驗過嗎？」「我的分型確定了嗎？」

2024年KDIGO慢性腎臟病管理指引，糖尿病病人本應規律追蹤UACR與eGFR，愈早抓到警訊，能談的利率愈低。 林軒任總結，年輕確診並非代表病情較輕，而是同一筆代謝債務，需以更高利率、更長年期償還。利率並非不可調整，關鍵在於及早介入。