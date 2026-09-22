水中毒｜15歲男短時間狂飲水後嘔吐抽搐 入ICU險死 醫生揭忽略5症狀恐腦水腫送命

喝水健康，可是如果一次過喝太多有可能會有致命風險。有醫生分享一宗案例指，一名15歲男生參加喝水比賽在短時間大量灌水，結果回家後出現嘔吐抽搐症狀，送醫後更一度瀕臨死亡，需在深切治療部留醫。醫生指出，一旦喝太多水後出現5大症狀，就要及時求醫，以免演變為腦水腫而送命。

水中毒｜15歲男短時間狂飲水後嘔吐抽搐

腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名15歲中三男生，於父母公司春茗聚餐期間參加「喝水比賽」，為贏取6000元獎金雖成功獲獎，但當晚深夜返家後即出現劇烈頭暈、反覆嘔吐及全身抽搐，送抵急症室時已意識模糊。經醫生診斷，其因短時間內攝入過量水分引發嚴重「急性水中毒」，即稀釋性低鈉血症，需入住深切治療部，一度情況危殆。

水中毒｜喝水為何會中毒？

洪醫生解釋指，不少人認為水是最天然、最無毒的物質，何以會引發中毒？毒理學基本原則為「劑量決定毒性」。水中毒在醫學上正式名稱為「稀釋性低鈉血症」。其機制為：人體細胞浸泡於含鈉離子的血液中，維持精密的滲透壓平衡。當短時間內大量水分進入體內，血液鈉離子濃度被迅速稀釋，水分遂依據滲透壓梯度大量湧入鈉濃度相對較高的細胞內，導致全身細胞水腫。