李連杰近況｜李連杰自爆患「老人痴呆」 即睇認知障礙症常見類型及成因

功夫皇帝李連杰健康狀況備受關注，最近在公開影片中提及近況，指自己「老人痴呆、手麻了、不動了」，又指自己甚麼都不想做，只想好好休息，引起大眾關注。

「老人痴呆」是認知障礙症的舊稱，根據香港認知障礙症協會的資料，其實認知障礙症可分為以下類型： 認知障礙症常見類型： 阿茲海默症 (Alzheimer’s Disease) 阿茲海默症佔所有個案近八成，為最常見的認知障礙症，成因暫時未明，但患者的腦細胞會出現病變，導致大腦產生異常的β類澱粉蛋白斑塊和神經纖維結，破壞腦細胞間的連結，進而擾亂信息傳遞。 患者的認知能力會隨著病情會出現漸進式的衰退，症狀包括近期記憶衰退(無記性)，忘記剛發生的事和說過的話、需以較多時間完成慣常工作及學習新事物出現困難等，逐步影響至理解及表達能力、難以辨認方向和時間、情緒行為亦有機會受影響、或喪失日常生活能力等。

認知障礙症常見類型：血管性認知障礙症 (Vascular Dementia) 血管性認知障礙症為第二常見的認知障礙症類型，約佔15至20%，血管性認知障礙症是由於腦部血流受阻導致認知功能逐步下降。因此在中風或其他血管疾病後，患者的各項功能會出現進一步退化。

認知障礙症常見類型：散播性路易氏體認知障礙症 (Dementia With Lewy Bodies) 路易氏體認知障礙症與腦部神經中的路易氏體(一種異常蛋白)有關。這些小球狀組織的出現通常會導致腦細胞死亡進而引發幻覺、混亂及類似柏金遜症的症狀。患者亦會出現快速眼動睡眠(REM)的睡眠障礙，睡覺時眼球會出現迅速而不規則的移動，患者會作出回應夢境之行為，如叫喊、揮動四肢等。這類患者的病情波動較大，可能每天都有所變化，這與阿茲海默症的漸進式退化有所不同。 認知障礙症常見類型：額顳葉認知障礙症 (Frontotemporal Dementia)

額顳葉認知障礙症是較為罕見的認知障礙症，佔所有認知障礙症少於10%。這種病症通常在40至60歲之間發病，主要影響大腦的額葉和顳葉。與阿茲海默症患者相比，額顳葉認知障礙症患者最早出現的症狀通常是性格和行為的變化，例如缺乏抑制能力和情緒起伏不定，或言語表達出現異常等，而記憶力衰退則相對較晚出現。儘管病因尚不明確，但研究發現部分案例與家族遺傳有關。 其他導致認知障礙成因也包括腦部創傷、腦腫瘤或腦積水、病毒感染、缺乏維生素、睡眠障礙、荷爾蒙失調、情緒問題如焦慮及抑鬱、藥物中毒、酗酒等。