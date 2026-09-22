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健康
出版：2026-Sep-22 11:30
更新：2026-Sep-22 11:30

等等先好放入口 研究指經常飲用非常熱飲品 增食道癌風險

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等等先好放入口 研究指經常飲用非常熱飲品 增食道癌風險

等等先好放入口 研究指經常飲用非常熱飲品 增食道癌風險

不少人飲茶或湯水，都習慣「趁熱飲」才最好味，但飲品或湯品太熱不但可能燙傷口腔及喉嚨，英國最新大型研究更發現，習慣喝非常熱飲品的人，罹患食道癌的風險明顯較高。

風險高3倍

根據刊載於《International Journal of Cancer》的研究，牛津大學分析近98萬名英國中年男女的資料，平均追蹤期超過10年，期間共發現2,348宗食道癌，其中1,045宗為食道鱗狀細胞癌。

結果顯示，與習慣溫熱飲品的人比較，愛好65°C以上「非常熱」飲品的人，罹患食道鱗狀細胞癌的風險高3.17倍。至於另一主要類型食道腺癌，則未發現相同關聯。同時，研究亦發現，在控制飲品溫度後，每天喝6杯以上熱飲的人，罹患食道鱗狀細胞癌的風險，也比每天少於6杯的高71%。

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65°C只屬研究分界線

研究人員推測，高溫液體反覆通過食道，可讓食道內壁長期受到熱刺激而出現變化，並以模型估算，若習慣喝「非常熱」飲品的人改喝「熱」飲，理論上可避免約14%的食道鱗狀細胞癌。但他們強調，今次屬於觀察性研究，無法證明高溫飲品直接造成癌症。他們提醒公眾，65°C只是研究上的分類標準，用來區分受熱飲的程度，並不代表65°C以下就是安全線。

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