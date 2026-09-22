年紀大真係會有「老人味」？醫生揭開體味變化原因 中年後可能逐漸增加

有些人可能會發現，爺爺奶奶或爸爸媽媽隨著年齡增長，突然就多了一股與過去不同的氣味。所謂的「老人味」究竟從何而來？是不是洗澡沒洗乾淨？英國《衛報》報道，美國皮膚科Roya Javid醫生指出，隨著年齡增長，人體會出現不同於年輕時的氣味，屬於皮膚正常老化的過程之一，就像頭髮會變白一樣，每個人都可能發生，與個人衛生習慣的好壞並沒有直接關係。

「老人味」從哪裡來？醫：皮膚表面天然油脂氧化後產生 所謂「老人味」與一種名為「2-壬烯醛(2-nonenal)」的化合物有關。Javid醫生表示，人們的皮膚表面覆蓋一層天然油脂，也就是皮膚脂質(skin lipids)，幫助皮膚保持柔軟，也有防水及保護皮膚的作用。這些脂質由脂肪酸組成，隨著年齡的增長，脂肪酸的組成會出現變化，同時皮膚應對日常磨損的能力也會逐漸下降，皮膚的油脂也更容易被氧化分解，並產生2-壬烯醛，形成一股特殊的氣味。每個人的2-壬烯醛濃度並不相同，皮膚油脂組成、遺傳因素、皮膚上的微生物菌叢、健康狀況、個人衛生習慣及生活環境等，都可能影響氣味強弱。

中年以後可能慢慢出現老人味 不同年齡體味也有差異 2001年一項日本研究招募了22位年齡介於26至75歲的受試者，並以40歲為分界將他們區分為兩個組別，後續針對受試者皮膚的分析發現，2-壬烯醛在40歲以上的組別較常見，在另一組則是未檢出。英國Medical Express Clinic老年醫學顧問Arshad Rather醫生指出，上述研究結果不代表人一到40歲就會突然出現老人味，2-壬烯醛會隨著年齡增加，多數是緩慢上升的過程，通常進入中年後可能變得較明顯。 Roya Javid醫生也指出，其實人生的每個階段都有不同的體味。嬰兒帶有甜甜的奶香，可能與腺體尚未發育成熟有關；進入青春期後，荷爾蒙的變化會讓體味變得較濃、帶有類似麝香的氣味，成年後的體味則相對穩定，到了中年、老年，皮膚天然油脂的變化又會影響氣味。

老人味如何去除？醫：別因此尷尬 重視這些事守護皮膚健康 至於如何減少老人味，Javid醫生表示，洗澡可以洗去部分氣味，但因為皮膚會持續產生2-壬烯醛，單靠肥皂和水無法完全將其去除；止汗劑或體香劑則可能暫時遮蓋氣味，但同樣無法去除2-壬烯醛。 定期清洗衣物和床單、保持室內通風等方法，也有助於減少居家環境中的氣味，但2-壬烯醛不容易被完全洗掉，即使經常清潔，還是可能有氣味殘留。部分市售沐浴產品宣稱可以中和2-壬烯醛，但相關科學證據仍不足。