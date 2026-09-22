頭痛原因｜睡醒就頭痛？問題可能藏在這個地方 改變日間習慣減痛感

本港不少人有頭痛問題，有人甚至一睡醒就開始頭痛，只可以長期服止痛藥止痛。不過有醫生指出，有時痛的地方未必是問題所在，而頭痛亦可能因由牙關引起。

頭痛醫頭、腳痛醫腳？ 台灣神經科科醫生鄭淳予在Facebook上分享，指不少人常以為自己身體的痛症就代表該部位出現問題，但其實人體比想像中複雜得多，全身的肌筋膜與神經彼此牽連，從頭部、臉部、頸部，一路到肩膀、胸口、臀部與腿部，只要某個地方過度緊繃、發炎或受到壓迫，都可能沿著神經與肌筋膜系統，在意想不到的位置造成疼痛。 ​和我們日常生活中常見的頭痛、肩頸痠痛、手麻、坐骨神經痛都有關。

25歲女長咬牙關每日頭痛 他指，一個25歲的女研究生，過去半年幾乎每天頭痛，而且是由起床就開始頭痛，而進一步的檢查發現，她的顳顎關節周圍、咬肌和顳肌都有非常明顯的壓痛，疼痛還一路延伸到兩側太陽穴。 因她本身有長期夜間磨牙、緊咬牙關的習慣，最後發現她反覆頭痛是因為顳顎關節發炎疼痛與咀嚼肌過度緊繃，由於睡覺時不斷磨牙、咬緊牙關，這些肌肉等於整晚都在緊縮，而導致太陽穴甚至整個頭都出現痛症。 牙關放鬆練習 如果大家因長期壓力過大而經常咬緊牙關可每天做以下放鬆練習：

1. 將牙關鬆開：嘴唇可以自然輕閉，但上下排牙齒平常並不需要一直互相咬住。 2. 放鬆咀嚼肌：先輕輕咬緊牙關，你會摸到兩個很明顯凸起的地方，臉頰側邊的是咬肌，太陽穴附近那一大片則是顳肌。找到位置之後，先把牙關完全放鬆，再用指腹穩定地向內輕壓放鬆，約按壓10至15秒即可 如果一按就出現明顯劇痛、顳顎關節腫脹、張口困難或下巴卡住，就不要自己硬壓，建議先接受專業評估，盡早接受治療。