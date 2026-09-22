男性都可能有身材焦慮！「肌肉上癮症」或令人狂健身反造成傷害 專家籲留意警號

在「外貌至上」的社會氛圍下，身材焦慮不再只是女性專利，男性同樣可能陷入對外貌與體態的過度追求。哈佛醫學院心理學講師、美國麻州麥克林醫院Roberto Olivardia臨床心理學家示警，男性對身材的焦慮可能較不易被察覺，「沒人會想到一個體脂率只有7%的健身愛好者，可能正在遭受痛苦和掙扎。」尤其「肌肉上癮症」(muscle dysmorphia)患者經常鍛煉身體、控制飲食，內心卻始終認為自己不夠強壯，可能因此導致過度運動和極端的飲食失調。

男性追求肌肉擔心「不夠陽剛」 社群媒體加劇身材焦慮 過去普遍認為身材焦慮與飲食失調較常發生在女性身上。Olivardia心理學家日前接受美國心理學會(APA)Podcast節目Speaking of Psychology訪問時指出，男性的身材焦慮與女性有所不同，女性多希望身材纖細，而男性可能更在意肌肉是否發達，害怕自己看起來「太過軟弱」、「不夠陽剛」。他的研究觀察到，從20世紀七十年代末開始，電影、雜誌、廣告充斥著男性的壯碩形象，並與男子氣概劃上等號，有些人開始極力追求這樣的身材，「如今的社群媒體更是進一步加劇問題。」

先前Olivardia心理學家在進行飲食失調相關研究時發現，部分男性患者看起來相當壯碩，但仍會認為鏡子裡的自己虛弱又瘦小，即使認知到自己身材魁梧，還是會擔心失去這些肌肉，因此強迫自己持續去健身房鍛煉。他與研究團隊在約30年前提出「肌肉上癮症」一詞，美國精神醫學會已將其歸類為身體上癮症(body dysmorphic disorder, BDD)的一種亞型。 肌肉上癮症與單純愛健身如何區分？心理學家：前者影響面向多 如何評估一個人每天到健身房報到，是真的熱愛健身，還是受到肌肉上癮症的困擾？Olivardia心理學家表示，如果運動只是生活的一部分，仍能兼顧工作、學業、人際關係、睡眠與飲食，通常並無太大問題；反之，若健身開始凌駕於其他事情之上，總是反覆照鏡子、量體脂等，因迫切想去健身而上班遲到或提早下班，或與伴侶感情破裂，就可能不是單純的喜歡健身。

「如果一個人無法正確看待自己的外表，表明他們對健康的認知可能有迷思，值得警惕。」在他所接觸到的患者中，其實很多非常討厭健身，但如果不鍛煉，他們會出現明顯的情緒起伏，還有人因為過度運動造成身體疼痛，長期只靠止痛藥解決，或是為增大肌肉，到網路上購買合成代謝類固醇或來歷不明的補充劑，都是可能損害健康的行為。他曾接觸一名20多歲男性，每天運動5小時、有長期濫用藥物的情形，就醫時同時面臨嚴重腎臟感染、慢性疼痛、痤瘡、勃起功能障礙及掉髮等健康問題。

心理學家分享臨床觀察 肌肉上癮症可能與這些身心疾患有關 不少患有肌肉上癮症的男性患者常伴隨抑鬱症、焦慮症，也有部分與強迫症、注意力不足過動症(ADHD)有關。Olivardia心理學家同時也長期投入於ADHD的治療和研究，他舉例，臨床上就常遇到同時患有肌肉上癮症和ADHD的男性反映在自我控制上面對困難。另外，有些男性認為，只要讓自己的身材看起來更壯，就會更有吸引力，能在社交或戀愛關係中獲得認同，但他觀察到，過度追求外貌、只泡在健身房，常常是讓生活範圍愈來愈小。

心理學家談臨床治療 患者多渴望被接納 Olivardia心理學家表示，有些患者對體脂與肌肉量的期待存在錯誤的認知，連帶影響飲食選擇和運動習慣，因此他會先透過心理教育，協助患者重新認識何謂健康的身體。接受與承諾治療(ACT)則用於重新思考自己過度運動的目標是甚麼，他觀察到，患者經常提到希望自己被愛、被接納與獲得尊重，「我常告訴患者，這些期待本身不是病態，但飲食失調、肌肉上癮症其實都可能讓人與這些期待漸行漸遠。」 此外，部分患者可能需要營養諮詢和藥物治療，也可考慮納入家族或伴侶治療，具體治療方案則需要根據個別情況進行計劃。在首次與肌肉上癮症患者交談時，Olivardia心理學家也會詢問他們關注哪些「健身網紅」，以了解他們最常接受哪種類型的資訊。

擔心孩子過度在意外貌 家長可以怎麼做？別只說「外表不重要」 針對家長的擔憂，Olivardia心理學家建議，首先可以關心孩子在社群媒體上追蹤的帳號，以好奇的態度詢問「你喜歡這個人的甚麼？」先不要否定或責備。如果孩子經常說自己「太瘦」、頻繁照鏡子或自拍、拒絕穿某些衣服、開始嚴格限制飲食、因自認外表不夠好而影響社交意願，都值得留意之處。他也提醒，家長在必要時可帶孩子尋求專業協助，不要把這些狀況誤當成青春期的正常現象，亦需花時間向孩子敞開心扉交流，別只對孩子說「外表不重要」就了事。