僅兩成人早期求診 延認知障礙症治療黃金期

每年9月21日是認知障礙症日，在香港每10名60歲以上人士中就有一人患病，惟公眾教育仍不足。香港認知障礙症協會最新調查發現，只有22.9%人會在早期階段求診，62.3%人在出現症狀後須等待一年或以上才被診斷，錯失治療黃金期。 公眾認識不足 香港認知障礙症協會早前以問卷訪問了1,029人，當中55.6%為公眾人士，其他受訪者包括患者及其照顧者。調查發現，雖大部分市民聽過輕度認知障礙(MCI)，但真正清楚了解的只有34.4%，更有36.4%不確定MCI是否會惡化，顯示公眾對病程發展的認識不足。

大部分市民認為，應至日常生活無法自理(73.1%)或認不出親友(68.5%)等嚴重階段才需要求診，只有22.9%人會在偶爾忘記名字或約會等早期階段求診，28.8%患者在中或晚期才被診斷，錯失最佳治療機會。 搞亂老化及症狀 另有71.6%人認為，難以區分正常老化及症狀，是目前延診認知障礙症的最大原因，就算出現症狀後，仍有62.3%患者從首次出現徵狀到正式診斷需時逾一年，有32.3%更需時逾兩年。88.9%受訪者認為，政府應盡早推出早期篩查計劃，提供合適支援及新型藥物。

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀指，結果反映公眾對早期求診的意識仍薄弱，雖有71.9%同意愈早治療愈理想，惟大部分人認為認知訓練及健康生活方式才是最有用的治療，遠超於藥物介入。李續指，市民自行識別症狀的能力有限，需要政府及社區服務機構主動接觸高風險群組，而非等待市民自行求診。 85歲或以上近半人患病 根據2023年一項香港中文大學的調查，60歲或以上的長者患病率約為10%，而至80至84歲整體患病率為23%，於85歲或以上更增至近半人，料2045年患者可達55萬人，因此及早介入乃當務之急。香港認知障礙症協會執行委員會主席兼內科專科醫生吳義銘指，目前阿茲海默症是最常見的認知障礙症，佔所有病例近八成，而在病情發展到認知障礙症前，則為輕度認知障礙，患者會出現記憶力或認知能力轉變的情況，為治療的黃金期。

促政府設篩查早介入 吳義銘表示，醫生會按認知障礙症人士的病況、程度和需要，處方合適的藥物。常用於治療認知障礙症的藥物可分為兩大類：第一類是緩解症狀藥物，包括膽鹼分解抑制劑和NMDA受體拮抗劑，幫助仍健康的腦細胞盡可能正常運作，維持大腦神經細胞的訊息傳遞，緩解因大腦退化引起的症狀。 第二類是近年研發的抗澱粉樣蛋白藥物，從病理著手，減少或清除病人腦部積聚的有害澱粉蛋白斑塊，延緩病情惡化，盡可能保持患者的日常生活能力。此類藥物主要適用於極早期或早期阿茲海默症人士，因此能否受惠於新療法，取決於能否及早發現、及早求診。

惟目前因藥費高昂、延誤診斷時機等原因，導致只有少數人使用新型療法，協會認為，政府應將早期識別、評估、轉介及診斷更有效地連繫基層醫療及社區服務，讓更多有需要人士及早獲得適切支援。