寵物腸胃問題與處方飲食的解決方案

當狗貓出現嘔吐或腹瀉症狀時，許多寵物主人會本能反應地選擇熟悉的「清淡飲食」—— 水煮雞胸肉和白米飯。然而，這種一律化的方法已經過時，甚至可能帶來潛在的傷害。

消化道（GIT）是一個結構長且環環相扣的系統，涉及肝臟、胰臟、膽囊、小腸和大腸等器官。當寵物出現嘔吐或腹瀉時，根本原因可以是多方面的，包括飲食不當（如吃剩菜剩飯或在散步時舔到路邊的東西）、寄生蟲感染（容易於戶外散步時感染）、胰臟炎、肝臟疾病、炎症（如炎症性腸病（IBD））甚至腫瘤（如腸胃淋巴瘤）。由於可引起嘔吐和腹瀉的原因繁多，因此單一的飲食方案並不適用於所有情況。

獸醫腸胃處方糧通常是為出現嘔吐和腹瀉症狀的動物而開立，以減輕牠們消化系統的負擔，促進腸胃修復。處方飲食能改善營養吸收，支援腸道的保護屏障，並維持健康的微生物群——即棲息於腸道內的益菌。相比之下，傳統的「雞肉白飯」清淡飲食營養既不完整也不均衡，未能針對根源疾病提供所需的營養成分。雖然這種自製飲食方案可能暫時緩解症狀，但一旦恢復正常飲食，症狀往往會再次出現。依賴臨時拼湊的飲食而非針對性營養， 恐 延誤準確診斷，甚至對寵物造成進一步的傷害。對於患有慢性腸胃疾病的動物來說，處方飲食更為重要。它們有助於維持適當的水分和熱量攝取，同時保護肌肉質量——這點對慢性腸胃問題尤其關鍵，因為這類疾病經常導致顯著的體重下降。

獸醫處方糧透過提供高消化率的成分以減少未消化物殘留，有助緩解寵物的症狀，有效改善糞便質量及降低腸胃刺激和腹脹。此外，這些處方糧還添加了專門設計的纖維混合物，用以調節糞便稠度，並根據症狀源自小腸或大腸之不同，提供相應之配方。有些腸胃處方糧脂肪含量較低，以應對某些需要控制脂肪攝取的腸胃疾病。獸醫會因應臨床推斷的病因而選擇最適合的配方。再者，有些腸胃疾病需仰賴特定蛋白質成分以達有效的治療：水解蛋白處方糧將蛋白質分解成較小的分子，以盡量避免誘發免疫反應；而新型蛋白質處方糧則可用於懷疑為食物過敏的個案。此外，腸胃處方糧通常含有可支持腸道微生物群的益生元，也含奧米加-3脂肪酸以助消炎。這些處方糧亦設計成高嗜口性與高能量密度，以應對許多寵物在腸胃不適時食慾銳減。 總括而言，腸胃處方糧是獸醫應對嘔吐和腹瀉的專業工具之一，用以支援及促進寵物的復原。各種處方糧亦有不同用途，獸醫方可配合其他治療方案並因應不同病因對症下藥，以協助寵物的全面康復。

城大動物醫療中心全科獸醫 Jaclyn Lynda CHITTY 醫生