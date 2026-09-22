中大研究：童年及青春期女性多吃大豆 成年後乳房密度較低 或降乳癌風險

透過乳房X光造影檢視乳房組織密度，是國際公認的乳癌風險預測指標。中大醫學院最新研究發現，女性在兒童和青少年時期多吃大豆製品，成年後乳房密度較低，除可能減低乳癌風險外，亦揭示人生不同階段的飲食與生活習慣如何影響罹癌風險，為「生命早期營養編程」概念提供觀察證據。

評估本港女性大豆食物攝取量 是次研究由中大榮休教授何陳雪鸚教授領導，招募了本港815名年齡介乎35至45歲、停經前的健康女性，研究團隊除為參加者安排乳房X光造影檢查外，亦透過問卷評估他們在人生不同階段，包括兒童期、青少年期、成年早期以至近期，對本地32種大豆食品的攝取量。

早期大豆蛋白攝取與成年期乳房密度呈反比 研究結果顯示，在童年和青春期持續進食較多豆類食品的女性，其乳房密度比攝取量較低的女性平均低約6%。經調整年齡、腰圍及體能活動等相關因素後，研究人員發現兒童期及青少年期的大豆蛋白攝取，與成年期乳房密度呈顯著的反向關係。相較之下，近期大豆攝取量則與乳房密度無關。

提供長期保護 早期大豆攝取可能影響成年後乳房組織的組成，在日後演變成乳癌的過程中，也會為乳房組織提供長期保護。愈來愈多的證據顯示，在生命階段何時攝取大豆，與攝取量同等重要。值得注意的是，童年和青春期是乳腺發育的關鍵階段，此時的大豆攝入量對日後罹患乳癌的風險有深遠影響。研究人員強調是次屬觀察研究，並以參加者自我報告的數據為基礎，大豆攝取是否直接有助降低乳房密度或乳癌風險，仍需進一步研究驗證。

攝取時機大有關係 大豆類食物富含異黃酮，是一種能與雌激素相關通路相互作用的生物活性物質。是次研究進一步證實攝取大豆的時機十分重要，因為兒童期和青少年期是乳房發育的關鍵階段，乳腺結構與荷爾蒙的快速變化，影響日後罹癌風險。研究也顯示，乳房組織在某個發育階段可能特別容易受到飲食影響，有需要對不同人群的飲食模式作進一步研究。