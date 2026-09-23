月經開始前一周昏昏欲睡 情緒波動大？或是經前症候群 調整飲食+生活習慣減症狀

不少女性在每月月經來潮前一至兩周，就會因荷爾蒙波動而出現經前症候群 (Premenstrual Syndrome，PMS)，症狀包括生理及心理，一般會在月經來潮後消失，但如果過程對症狀感到不適，女性可考慮由飲食及生活習慣調整。

根據香港專科日間醫療中心的資料，非所有女性也會患上，經前症候群的確設成因尚未明，但一般認為與月經周期中荷爾蒙的波動，以及其他生理和心理因素的交互作用有關。 經前症候群症狀 生理 心理 疲憊無力 情緒波動(焦慮、易怒、沮喪、憂鬱、不安、緊張、害怕或情緒不穩定) 昏昏欲睡 敏感 頭痛緊繃 注意力不集中 乳房腫脹、疼痛或敏感 體重略增 睡眠障礙 水腫 肌肉疼痛 食慾改變 腹脹或胃部不適 如果症狀持續惡化、影響日常生活，或懷疑由其他疾病引起的情況下，建議應盡早求醫，但由於經前症候群的症狀因人而異，如症狀輕微可能不需要就醫。

避免經前症候群｜調整飲食 1. 均衡飲食： 多食用水果、蔬菜、全穀物、豆類、果仁和乾果等。 2. 減少糖分和咖啡因： 限制糖分和咖啡因的攝入，因為它們可能會加重 PMS 的症狀。 3. 避免加工食品： 避免食用加工食品，因為它們可能含有添加劑和防腐劑，會加重 PMS 的症狀。 4. 增加維生素和礦物質攝入： 確保攝入足夠的維生素 B6、鎂和鈣，這些營養素有助於調節荷爾蒙平衡。 避免經前症候群｜調整生活習慣 1. 規律運動： 適度運動可以幫助減輕壓力，改善情緒，並促進血液循環。

2. 充足睡眠： 睡眠不足會加重 PMS 的症狀，因此確保每天獲得充足的睡眠。 3. 管理壓力： 壓力會加重 PMS 的症狀，應找到有效的壓力管理方法，例如瑜伽、冥想或深呼吸練習。 4. 避免酒精和尼古丁： 酒精和尼古丁會加重 PMS 的症狀，應盡量避免攝取。