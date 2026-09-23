熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
健康
出版：2026-Sep-23 13:30
更新：2026-Sep-23 13:30

月經開始前一周昏昏欲睡 情緒波動大？或是經前症候群 調整飲食+生活習慣減症狀

分享：
月經開始前一周昏昏欲睡 情緒波動大？或是經前症候群 調整飲食+生活習慣減症狀

月經開始前一周昏昏欲睡 情緒波動大？或是經前症候群 調整飲食+生活習慣減症狀

不少女性在每月月經來潮前一至兩周，就會因荷爾蒙波動而出現經前症候群 (Premenstrual SyndromePMS)，症狀包括生理及心理，一般會在月經來潮後消失，但如果過程對症狀感到不適，女性可考慮由飲食及生活習慣調整。

根據香港專科日間醫療中心的資料，非所有女性也會患上，經前症候群的確設成因尚未明，但一般認為與月經周期中荷爾蒙的波動，以及其他生理和心理因素的交互作用有關。

經前症候群症狀

生理

心理

疲憊無力

情緒波動(焦慮、易怒、沮喪、憂鬱、不安、緊張、害怕或情緒不穩定)

昏昏欲睡

敏感

頭痛緊繃

注意力不集中

乳房腫脹、疼痛或敏感

體重略增

睡眠障礙

水腫

肌肉疼痛

食慾改變

腹脹或胃部不適

如果症狀持續惡化、影響日常生活，或懷疑由其他疾病引起的情況下，建議應盡早求醫，但由於經前症候群的症狀因人而異，如症狀輕微可能不需要就醫。

舒緩經痛食物（am730製圖） 舒緩經痛食物（am730製圖） 舒緩經痛食物（am730製圖） 舒緩經痛食物（am730製圖）

避免經前症候群｜調整飲食

1.      均衡飲食： 多食用水果、蔬菜、全穀物、豆類、果仁和乾果等。

2.      減少糖分和咖啡因： 限制糖分和咖啡因的攝入，因為它們可能會加重 PMS 的症狀。

3.      避免加工食品： 避免食用加工食品，因為它們可能含有添加劑和防腐劑，會加重 PMS 的症狀。

4.      增加維生素和礦物質攝入： 確保攝入足夠的維生素 B6、鎂和鈣，這些營養素有助於調節荷爾蒙平衡。

避免經前症候群｜調整生活習慣

1.          規律運動： 適度運動可以幫助減輕壓力，改善情緒，並促進血液循環。

2.          充足睡眠： 睡眠不足會加重 PMS 的症狀，因此確保每天獲得充足的睡眠。

3.          管理壓力： 壓力會加重 PMS 的症狀，應找到有效的壓力管理方法，例如瑜伽、冥想或深呼吸練習。

4.          避免酒精和尼古丁： 酒精和尼古丁會加重 PMS 的症狀，應盡量避免攝取。

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務