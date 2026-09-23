喝咖啡能防病 心血管死亡風險減三成 喝錯時間功效全消

咖啡是不少人每日不可或缺的提神飲料，然而喝咖啡的時機卻可能影響健康效益。有追蹤近10年的大型研究發現，將咖啡飲用時間集中在早上至中午前的人，心血管死亡相關風險比不飲咖啡的人低31%，但若咖啡是從早喝到晚，則保護作用完全消失。
全天型或影響褪黑激素分泌
美國一項國民營養調查追蹤4萬多人近10年，並根據他們咖啡飲用時間分為「晨早型」及「全天型」。結果發現，晨早型咖啡飲用者全因死亡相關風險比相完全不喝咖啡的人約低16%，心血管死亡相關風險則低31%，但全天型則不見類似效果。
研究人員推測，咖啡因可抑制褪黑激素分泌，如果下午、晚上持續攝取咖啡因，或會干擾人體生理時鐘及睡眠質素，以致本來的好處都被抵銷，甚至對健康帶來不利影響。
含多酚成分
為何飲咖啡有助減少心血管病死亡風險？原來咖啡不只含有咖啡因，也有綠原酸等具有抗氧化作用的多酚成分，有助減少細胞氧化損傷、幫助降低慢性發炎、延緩糖分吸收、避免餐後血糖快速上升，以及支持正常血管功能與脂肪代謝等功效。雖然咖啡或能有助健康，但專家提醒大眾注意咖啡因攝取量，並最好在每日較早時間飲用，以免影響正常睡眠。
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