天氣轉涼就即刻熄冷氣？醫警告「或致皮膚痕癢」室溫咁樣啱啱好

時序進入中秋，早晚逐漸轉涼，不少家庭也開始減少使用冷氣，不過香港秋季日間氣溫仍高，室內若通風不佳，依舊可能相當悶熱。天主教耕莘醫院中醫科主任黃書澐提醒，長輩到了秋天仍反覆出現皮膚搔癢、紅疹或濕疹，不一定只是常聽到的「秋燥」或皮膚太乾，也可能與室內溫度過高、流汗過多及濕度偏高有關；若一看到天氣轉涼就急著把冷氣關掉，反而可能讓皮膚問題更加明顯。

秋天到了就不吹冷氣 汗液加上衣物摩擦恐刺激皮膚 黃書澐主任表示，臨床上不少長輩認為「秋天到了就不應該再吹冷氣」，有些人甚至為了節省電費，即使白天室內悶熱，仍長時間忍著不開冷氣。然而，汗液長時間停留在皮膚表面，再加上衣物摩擦，容易刺激原本就較脆弱的皮膚屏障，讓乾癢、泛紅甚至濕疹反覆發作。 黃書澐主任指出，中醫雖然認為秋季與「燥」密切相關，但辨證並不能只看季節。香港入秋後常仍處於又熱又濕的環境，如果室內悶熱、容易流汗，臨床上反而可能呈現「濕、熱、燥」同時交錯的情況。

皮膚看起來乾卻一直流汗 秋季可能「濕、熱、燥」交錯 有些長輩皮膚表面看起來乾乾的，身體卻不斷出汗，甚至腋下、鼠蹊部或其他皮膚皺摺處長時間潮濕、泛紅，這時若只是一直擦油性產品或增加衣物，未必能真正改善不適。 黃書澐主任說，中醫所謂「濕邪重濁黏滯」，常表現在症狀反覆、纏綿不癒，且遇熱容易加劇；若同時伴隨口乾、皮膚乾裂，又可能夾有「燥」的表現。因此，秋季照護皮膚不能只看節氣，更應同時觀察當下環境的溫度、濕度、流汗情形及皮膚實際變化。

入秋不代表冷氣一定要關 室溫 25 至 27 度避免持續流汗 因此即使已經入秋，也不需要看到氣溫下降就完全停止使用冷氣。黃書澐主任建議，應以「室內舒適、不悶熱、不持續流汗」作為判斷原則。若日間室內仍感到悶熱，可將冷氣設定在攝氏25至27度左右，不需刻意調得太低，同時避免冷風直接吹向身體，減少忽冷忽熱對長輩造成的不適。

室內濕度別長時間超過 70% 維持 50 至 60% 較適宜 除了溫度，室內濕度也是重要關鍵。若相對濕度長時間超過70%，不僅人體感受更加悶熱，也較有利於塵蟎與黴菌孳生，對原本皮膚敏感、異位性皮膚炎或已有濕疹困擾者，可能造成額外刺激。建議室內相對濕度可維持在約50至60%，並適度搭配通風或除濕，避免環境過度潮濕，也不要乾燥到讓皮膚更加緊繃。 流汗記得抹乾、更換衣物 洗澡水太熱也可能刺激皮膚 日常護理上，長輩若容易流汗，應適時將汗水擦乾、更換衣物，選擇透氣、吸汗且柔軟的材質，避免衣著過厚或長時間穿著不透氣衣物。洗澡水溫也不宜過高，更不需要反覆使用清潔力過強的肥皂或沐浴產品，以免進一步破壞皮膚屏障；洗澡後可趁皮膚仍保留些微水分時適度使用保濕產品，減少乾燥引起的搔癢。