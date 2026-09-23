電療計劃非固定不變！鼻咽癌治療6至7周 醫生揭開「重新規劃」時機

放射治療計劃並非固定不變，鼻咽癌患者接受放療期間，若持續出現口乾、吞嚥疼痛或其他副作用，應主動告知醫療團隊，由醫生依影像及治療反應評估是否需要調整治療。

癌症放射治療，並非一套計劃「一路照到底！」隨著療程進行、腫瘤逐漸縮小，原本的照射範圍也可能需要重新調整。衛生福利部臺北醫院放射腫瘤科任崇文醫生表示，鼻咽癌通常需接受6至7周放療，治療期間若腫瘤明顯縮小，可透過影像重新評估治療計劃，適時調整照射範圍，減少鄰近正常組織持續接受不必要高劑量照射的情況。

憂放療影響說話進食 壯年男抗癌最怕副作用

42歲陳先生，過去在確診第三期鼻咽癌時，一度擔心自己若接受治療，「治好後還能正常吃飯、說話嗎？」由於鼻咽位置鄰近腮腺、脊髓及腦幹等重要器官，任崇文醫生指出，放療過程除了控制腫瘤，也須兼顧正常組織的保護。

任崇文醫生表示，陳先生治療期間接受重新電腦斷層模擬定位，團隊依當時腫瘤狀況調整照射範圍，使部分正常組織退出高劑量區域；雖然治療期間，仍會出現口腔黏膜炎及吞嚥疼痛，但完成療程後，目前持續追蹤超過3年，未見復發跡象，說話及吞嚥功能也都維持住。