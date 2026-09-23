電療計劃非固定不變！鼻咽癌治療6至7周 醫生揭開「重新規劃」時機

癌症放射治療，並非一套計劃「一路照到底！」隨著療程進行、腫瘤逐漸縮小，原本的照射範圍也可能需要重新調整。衛生福利部臺北醫院放射腫瘤科任崇文醫生表示，鼻咽癌通常需接受6至7周放療，治療期間若腫瘤明顯縮小，可透過影像重新評估治療計劃，適時調整照射範圍，減少鄰近正常組織持續接受不必要高劑量照射的情況。
憂放療影響說話進食 壯年男抗癌最怕副作用
42歲陳先生，過去在確診第三期鼻咽癌時，一度擔心自己若接受治療，「治好後還能正常吃飯、說話嗎？」由於鼻咽位置鄰近腮腺、脊髓及腦幹等重要器官，任崇文醫生指出，放療過程除了控制腫瘤，也須兼顧正常組織的保護。
任崇文醫生表示，陳先生治療期間接受重新電腦斷層模擬定位，團隊依當時腫瘤狀況調整照射範圍，使部分正常組織退出高劑量區域；雖然治療期間，仍會出現口腔黏膜炎及吞嚥疼痛，但完成療程後，目前持續追蹤超過3年，未見復發跡象，說話及吞嚥功能也都維持住。
國際期刊佐證 重新規劃提升8年無復發存活率
任崇文醫生說明，2022年發表於《Radiotherapy and Oncology》的研究顯示，接受重新規劃放射治療的患者，嚴重口乾比例由9.5%下降至3.5%，長達8年追蹤中，在口乾、唾液黏稠度與睡眠品質等生活指標皆較佳，且8年局部無復發存活率達87.4%，優於未重新規劃組的75.6%。
放療計劃可滾動調整 出現不適應主動反映評估
任崇文醫生強調，放射治療是持續觀察與修正的過程，「重新規劃」並非所有鼻咽癌患者都需要進行，仍須依治療期間的影像及個別反應評估。他也提醒，放射治療計劃並非固定不變，鼻咽癌患者接受放療期間，若持續出現口乾、吞嚥疼痛或其他副作用，應主動告知醫療團隊，由醫生依影像及治療反應評估是否需要調整治療。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。