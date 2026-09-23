清喉嚨｜常清喉嚨恐聲帶受損 愈「嗯哼」愈聲沙！或胃酸作怪！醫生教6招改善問題

常清喉嚨可能會影響聲帶！有醫生指出，許多人也有清喉嚨習慣，但這習慣可能會對聲帶造成影響，愈「嗯哼」清喉嚨，愈令到聲音變得更沙啞。而這種情況並非只是有痰所致，而是有可能是胃酸倒流作怪。醫生指出，有6大方法有助改善問題。

清喉嚨｜常清喉嚨恐聲帶受損5大咽喉胃酸倒流症狀要小心

耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facbook專頁上分享指，許多人開口前會不自覺發出「嗯哼」一聲清喉嚨，並誤以為這僅是難以戒除的微細習慣，然而在耳鼻喉科門診中，反覆清喉嚨實為常見求診原因，而背後最常見的元凶之一是咽喉胃酸倒流。若經常感到喉嚨卡卡、老是想清喉嚨的人，就要多加留意。

很多人會以為一直想清喉嚨是痰多所致，但其實是胃酸向上逆流至咽喉，刺激黏膜產生異物感，令人不自覺想清喉嚨。這種胃酸走到咽喉部位的情況，在耳鼻喉科稱為「咽喉胃酸倒流」，與大眾熟悉的胃酸倒流同源，只是胃酸影響的位置更高。不過，由於咽喉胃酸倒流相當「安靜」，不一定出現典型胃酸倒流的胸口灼熱的「火燒心」感明顯症狀，因此又被稱為「沉默型倒流」。不少人正因為不覺得胃部不適，才遲遲未聯想到問題源於倒流。