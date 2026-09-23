解決時差｜旅行有時差 易攰胃口差冇精神？ 必學3招免靠意志力告別時差困擾 ！

假期每分每都秒都彌足珍貴，但精神總會敗給時差？有營養師指出，出外旅遊常常會因為時差而感到疲倦、失眠或精神不濟，導致旅行的時間變少。不過，其實可以可以透過調整３大方法快速適應時差，減少身體不適感。
解決時差｜必學3招免靠意志力告別時差困擾 ！
營養師張語希在其facbook專頁上分享指，旅遊時可能會因為時差，令人早上昏昏欲睡，夜晚卻精神抖擻，有時更伴隨食慾不振、便秘或腹脹。這些都是生理時鐘被打亂的訊號。她指出，調整時差不必單靠意志力硬撐，可先從以下3方面著手。
1. 按目的地時間進食
登機後隨即按照目的地的時間安排三餐，讓身體提前適應。
日間：可選擇雞蛋、魚、豆漿等蛋白質食物，維持精神與體力。
晚間：可進食燕麥、香蕉、堅果等含複合碳水化合物與鎂的食物，幫助身體放鬆。
2. 用光線重設生理時鐘
可簡單記住以下原則：
往東飛美國：早上多曬太陽，傍晚減少強光刺激。
往西飛歐洲：下午宜多接觸陽光，以延後睡意。
抵達後即使疲倦，也盡量配合當地日間活動，晚上才休息。
3. 機艙內記得補充水分
機艙環境乾燥，加上長時間久坐，容易令人更疲憊。
每小時補充約200毫升水分。
咖啡不宜過量。
酒精宜適量，避免影響睡眠品質。
若行程允許，也可在出發前1至2天，每天提早或延後30至60分鐘睡覺，讓身體先熱身一下。營養師提醒，下次外遊按目的地時間進食、接觸陽光及休息，別讓時差浪費寶貴的旅遊時間。
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