月餅鹹甜雙殺 高鹽高糖升血壓禍心臟

中秋佳節將至，月餅是傳統應節食品，惟傳統蓮蓉月餅高糖，新式流心奶黃月餅則相對高鹽，對心血管健康構成雙重威脅。心臟科專科醫生陳智彬指出，「高鹽與高糖對身體同樣有害，沒有所謂高糖較好或高鹽較好，兩者分別影響血壓及血糖控制。高血壓已非『老人病』，隨着飲食西化及生活習慣改變，年輕患者愈來愈多，所以切勿掉以輕心。」 高鹽致血壓升 陳智彬解釋，高鹽(鈉)對血壓的影響較為直接，會令血壓升高，使血壓更難控制；高糖則對糖尿病患者或血糖偏高人士影響較大，突然攝取大量糖分會令血糖急升。他強調，「中秋節屬特別場合，偶爾進食少許月餅並無大礙，但應留意身體反應，尤其本身有三高問題的患者，更應節制。」

高鹽為何升血壓？ 為何進食高鹽食物會令血壓上升？陳智彬解釋，血壓由身體一套複雜的調節機制控制，包括荷爾蒙及電解質等。當攝取過量鈉質，血液中的鈉濃度升高，血液變濃，身體會自然地吸收水分以稀釋濃度，血液中的水分增加，血壓便會上升。「雖然身體會透過腎臟排走過量水分及鈉質，血壓可回復正常，但若經常進食高鹽食物，令身體長期處於高鈉狀態，便會對血壓造成持續影響。」

老人病年輕化 陳智彬指出，高血壓以往被視為老人病，但現時所有心血管疾病均有年輕化趨勢，主要與飲食及生活習慣有關。現代人飲食口味偏重，攝取過多油膩及高鹽食物，加上城市化生活令運動量減少，即使近年多了人注重健康，仍有部分人因學業或工作關係未能定期運動。「每星期進行150分鐘中等強度運動，即每天約半小時，持之以恆對控制血壓有幫助。」 自行停藥可致血壓反彈 不少患者誤以為服藥後血壓受控即代表痊癒，可以停藥。陳智彬澄清，高血壓與感冒等急性疾病不同，後者完成抗生素療程後可痊癒，但高血壓是身體內在生理反應失衡所致，服藥目的是將血壓調節至理想水平，一旦停藥，身體便會回復失衡狀態，血壓會再次上升。「若自行停藥，血壓可能在短時間內急升，輕則頭暈頭痛，重則導致腦出血或血管撕裂。」他強調，即使控制良好，醫生亦不會隨便建議病人立即停藥。

中秋月餅偶爾食 陳智彬建議，早期高血壓患者應先透過生活習慣改善血壓，包括運動、減少進食高鹽及高脂食物，以及控制體重，若情況理想，未必需要依賴藥物，甚至可減少藥量。他呼籲市民在中秋節期間，即使偶爾進食月餅，亦應定期監測血壓，並保持均衡飲食，才能有效預防心血管疾病。