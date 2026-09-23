HIIT跑步 減肥傷關節

減肥風氣盛行，許多人跟隨網上影片進行高強度間歇訓練(HIIT)、跳繩或跑步，以為大汗淋漓及肌肉痠痛等於「有效減肥」。物理治療師黃永森博士警告，「減肥者切忌心急，應循序漸進選擇低衝擊性運動，並正確熱身及伸展，才能持久見效。特別是超重人士每跳躍一次，關節須承受體重3至4倍的衝擊力，加上缺乏運動基礎者着地技巧較差，極易造成膝蓋、足踝及腰背創傷。」 HIIT跑步衝擊力大 黃永森指出，超重或肥胖人士的關節本身已承受較大負荷，若貿然進行跑跳運動如波比跳或開合跳等，容易導致「跳躍膝」(髕腱勞損)、前膝痛、足跟痛，甚至腰背問題。他強調，「跑步雖然看似簡單，但同樣有騰空期，落地時關節承受超過兩倍體重，並不適合超重人士。」

HIIT因省時且消脂效果持久而大受歡迎，其延後燃燒脂肪效應能維持代謝率於較高水平。惟黃永森警告，高強度伴隨高風險，臨床上常見因跟隨影片做HIIT而引發膝蓋疼痛的個案。 深蹲錯傷膝腰 深蹲是常見訓練動作，但黃永森指出，上班族久坐導致大腿後側肌肉(膕繩肌)過緊，柔軟度不足，無法蹲至正確角度，身體便會前傾代償，令膝蓋承受過度壓力。「初學者先從半蹲開始(約45度)，而非勉強蹲至90度，並先鍛煉關節柔軟度，循序漸進。」 痠痛VS受傷

運動後出現「延遲性肌肉痠痛」(DOMS)屬正常生理反應，通常在運動後24至48小時出現，雙側對稱，休息一至兩天便消散。黃永森提醒，「若運動時已出現不尋常的單側疼痛，或膝蓋、腰部某一點持續疼痛，便屬受傷警號，必須立即停止休息。」

5安全動作強化根基 黃永森建議超重人士先鍛煉肌肉基本功，鞏固根基。他介紹5個安全動作：椅子輔助深蹲(強化下肢)、靠牆伏地挺身(訓練胸肌及核心)、彈力帶拉開(改善駝背)、橋式(強化臀肌及腰背)及基礎核心支撐(保護腰椎)。這些動作能提升肌力及穩定性，為日後進行耐力運動打好基礎。 減關節壓力 對於關節問題人士，黃永森建議選擇「低衝擊性有氧運動」，包括健身單車、划船機、橢圓運轉機(滑雪機)。夏天則特別推薦水中運動，因水深及胸時浮力能承托約七成半體重，大幅減輕下肢壓力。此外，北歐式健走(使用兩支登山杖)亦適合減肥人士進行耐力訓練。