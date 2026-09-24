睡眠窒息症｜獨居獨睡點知自己會唔會打鼻鼾？不理恐變中風 醫生教3招自測睡眠窒息症

自己睡如何發現睡眠窒息症？有醫生指出，有些獨居獨睡的患者，常常會不知道如何可以察覺自己是否有睡眠窒息症，而其實身體在一晚的睡眠後也會有警號，例如早上出現喉痛或口乾等。醫生指出，有3大方法有助自我辨識是否出現睡眠窒息症。
睡眠窒息症｜獨居獨睡點知自己會唔會打鼻鼾？
耳鼻喉科專科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，很多人都是被另一半「踢醒」或「強迫」求診，但若沒有其他人在旁，獨居或獨睡人士就是否不能得悉自己是否有睡眠窒息症？蔡醫生指，其實身體每天早上都會發出求救訊號。沒有床伴的人，可以嘗試當自己的「健康偵探」，透過以下3招自我檢測：
1. 科技防禦
現時智能手機或穿戴裝置相當普及，可善用睡眠監測應用程式
睡前按下錄音，翌日起床後細聽。
若錄到劇烈鼾聲突然中斷數秒，隨後出現類似「噎到」或「用力抽氣」的大喘氣聲，即屬非常典型的警號。
2. 起床後的「晨間訊號」
睡眠質素好不好，大腦與喉嚨最清楚：
莫名口乾舌燥、喉嚨痛：代表你昨晚幾乎全程「張口呼吸」，甚至嚴重鼻塞。
早上起床頭重腳輕、頭痛：這是夜間反覆缺氧、二氧化碳累積的徵兆。
明明睡滿8小時，起床卻像沒睡過：日間極度疲倦、駕車時發呆、血壓莫名偏高。
3. 觀察外貌特徵
部分體質屬天生的「呼吸道狹窄高風險群」：
體重或頸圍超標(男性 >40厘米，女性 >35厘米)
舌頭肥大、下巴後縮或偏小(吸氣時氣道容易受阻)
蔡醫生強調，睡眠呼吸中止症不只是「鼻鼾很大聲」而已，長期缺氧會大幅增加心血管疾病、中風與心律不整的風險。今晚睡前，不妨開啟手機的睡眠錄音；明早起床，也給自己10秒鐘感受一下喉嚨與頭腦的狀況。
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