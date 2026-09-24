睡眠窒息症｜獨居獨睡點知自己會唔會打鼻鼾？不理恐變中風 醫生教3招自測睡眠窒息症

自己睡如何發現睡眠窒息症？有醫生指出，有些獨居獨睡的患者，常常會不知道如何可以察覺自己是否有睡眠窒息症，而其實身體在一晚的睡眠後也會有警號，例如早上出現喉痛或口乾等。醫生指出，有3大方法有助自我辨識是否出現睡眠窒息症。

睡眠窒息症｜獨居獨睡點知自己會唔會打鼻鼾？

耳鼻喉科專科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，很多人都是被另一半「踢醒」或「強迫」求診，但若沒有其他人在旁，獨居或獨睡人士就是否不能得悉自己是否有睡眠窒息症？蔡醫生指，其實身體每天早上都會發出求救訊號。沒有床伴的人，可以嘗試當自己的「健康偵探」，透過以下3招自我檢測：

1. 科技防禦

現時智能手機或穿戴裝置相當普及，可善用睡眠監測應用程式