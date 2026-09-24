抗炎食物｜長期周身痛+疲倦？或代表身體慢性發炎 醫生教每日食一食物抗炎 減心血管病死亡風險近三成

如身體長期處於疲勞狀態，容易「周身痛」，這可能是身體出現發炎性老化，除了調整生活習慣及減少食精製糖、加工食品及反式脂肪等，也可以透過進食一種食物，降低發炎及抗老化。

其實當人類年紀逐漸增長，體內就會產生一種持續、低度的發炎狀態，像低溫的火持續損害心血管、代謝、肌肉骨骼，甚至大腦，未來更可能增加出現以下疾病的風險：

肌肉和骨質流失 ：導致身體衰弱、無力和肌少症

抗炎食物｜日食 2 至3塊黑朱古力即可

過去一項哈佛醫學院的大型研究曾指出，可可豆中的類黃酮可可黃烷醇(Cocoa Flavanols)具抗氧化、抗發炎、抗老化特性。而每日均補充500克可可黃烷醇的組別，其體內發炎指標(hsCRP)每年顯著降低8.4%。

研究亦發現，如每日持續補充可可黃烷醇，可將心血管疾病的死亡風險降低27%。

鄭淳予指，可可黃烷醇不只可以護心，亦可增加大腦血流、令思考更敏銳、保護神經及認知功能。

不過就算可可黃烷醇有益處，仍不可以盲目過量食用，鄭淳予建議，每日只需要攝取2至3塊黑朱古力(約20至40克)，或以12克可可粉沖成的飲品，但切記可可濃度應達70%以上，並盡量挑選少糖的產品。