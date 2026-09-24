脫髮治療｜甩頭髮不止腎虛 為補腎食太多黑芝麻反加重脫髮問題

不少人在出現脫髮問題後，認為自己是腎虛而食黑芝麻，雖然方向正確，但有中醫師提醒，脫髮其實是肝腎虧虛，黑芝麻可以食，但如食太多，或屬脾胃虛弱人士，則不太理想。

脫髮治療｜不同證型應對方式不同

其實在中醫角度，脫髮是肝腎虧虛，肝臟血，而髮是血之餘，所以當肝血不足時也會導致脫髮；腎就其華在髮，所以當腎虛時會脫髮。當肝腎不足時，吃黑芝麻就會有所幫助。

但第二種證型，脾胃虛弱或氣血不足者，不能運化水濕，吸收營養的能力下降時就會造成氣血不足，而由於黑芝麻本身較難消化，就未必可吸收到其營養。

第三個情況，如平時好辛辣、油膩及煎炸食物，又愛食生冷食物，令體質濕熱，此證患者頭油較多，及易有頭油問題，或是西醫所指的脂溢性脫髮，絕對不是亂食黑芝麻補腎就可改善問題。