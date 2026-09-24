助降血壓 每日食1、2個番茄 可減低心血管病風險

甜甜酸酸的番茄，能醒胃增食肉，而當中所含的茄紅素，更有助預防心血管疾病。有研究發現，食用足夠的茄紅素，能夠將血壓的收縮壓平均下降約2至3mmHg，即每天只要食用一至兩個番茄，便能幫助控制血壓，減低患病風險。
代謝風險高 番茄好處更明顯
根據一項系統性回顧的研究，透過食用番茄攝取茄紅素，可以讓收縮壓平均下降約2至3mmHg。數字看起來不大，但其實收縮壓每下降5mmHg，重大心血管事件風險大便降低約10%。
研究又發現，本身心血管代謝風險較高的人，如高血壓、血脂異常、代謝綜合症、肥胖或糖尿病患者等，食用番茄帶來的好處可能更明顯。只要每天攝取約5至30毫克茄紅素便足夠，以平均每100克番茄約含3毫克茄紅素推算，相當於每天吃1至2個大番茄。
多種有益營養
研究人員指出，番茄的益處並非全是茄紅素的功勞，它也含有維他命C、鉀、葉酸、纖維，以及槲皮素、柚皮素、芸香苷等多種植化素，因此服用茄紅素補充劑不能完全複制天然番茄的健康效果。
茄紅素具有抗氧化、降膽固醇的能力，應有助於保護心血管，但研究就未發現攝取茄紅素對降低膽固醇有幫助。
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