助降血壓 每日食1、2個番茄 可減低心血管病風險

甜甜酸酸的番茄，能醒胃增食肉，而當中所含的茄紅素，更有助預防心血管疾病。有研究發現，食用足夠的茄紅素，能夠將血壓的收縮壓平均下降約2至3mmHg，即每天只要食用一至兩個番茄，便能幫助控制血壓，減低患病風險。

代謝風險高 番茄好處更明顯

根據一項系統性回顧的研究，透過食用番茄攝取茄紅素，可以讓收縮壓平均下降約2至3mmHg。數字看起來不大，但其實收縮壓每下降5mmHg，重大心血管事件風險大便降低約10%。

研究又發現，本身心血管代謝風險較高的人，如高血壓、血脂異常、代謝綜合症、肥胖或糖尿病患者等，食用番茄帶來的好處可能更明顯。只要每天攝取約5至30毫克茄紅素便足夠，以平均每100克番茄約含3毫克茄紅素推算，相當於每天吃1至2個大番茄。