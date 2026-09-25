及早練好心肺功能 無論肥瘦 可將慢性病推遲1.5年

維持良好的心肺功能，不但可以令你變得健康，甚至可能推遲慢性病患埋身。最新研究發現，中年時心肺功能較佳的人，罹患糖尿病、癌症、失智症及心血管疾病等11種重大慢性病的時間，平均可延後超過1.5年，老年累積的疾病數目也較少，且不論胖瘦或有沒有吸煙病史均能帶來得益效果。

健康持期可維持更長 該項發表於《JACC》的研究，追蹤超過2.4萬名成人長達數十年，以探討中年時期心肺功能與日後罹患重大慢性病的關係，從而了解中年體能狀況會否影響老年健康。 結果顯示，心肺功能較佳的中年人，日後發生11種重大慢性病的時間，平均延後超過1.5年，且老年時患病的種類和數量也平均少約9%，表明他們維持健康、未罹患重大慢性病的時間相對較長。

肥胖人士也得益 研究又發現，不論是體重正常、過重或肥胖，或是否曾經吸煙，只要心肺功能較佳，都能推遲慢性病發生。 研究人員指出，提升心肺功能不一定要進行高強度運動，快步走、踏單車、慢跑、游泳或行樓梯等有氧運動，過程中做到「有點喘、但還能說話」，便已經能夠鍛煉心肺，然後再按個人體循序增加強度，只要建立規律運動習慣、維持心肺功能，更有機會增加晚年的健康生活時間。