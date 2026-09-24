內向者在職場不一定蝕底 專家教減輕「耗能」方法：不必逼自己轉性格

職場上無論是開會或與同事進行一般交流，對性格內向的人而言，這種行為模式可能格外消耗精力。不過專家指出，內向並不代表職場取得成就的能力較差，因此與其勉強自己變得外向，不如掌握適合自己的工作與互動模式，並透過打造自主作業空間、降低環境噪音干擾及調整與他人的溝通方式等方法，發揮傾聽、分析及深度思考等可能的優勢。

開放式辦公室更易耗能 頻繁交談、噪音都可能干擾 《Verywell Mind》報道，由於內向者在多人互動或刺激較多的環境中，可能較容易感到耗能，以開放式辦公室為例，許多人集中在同一空間工作，各種交談聲同時出現，可能讓偏好安靜環境的人難以集中注意力，若同事又不時走到自己的座位旁聊天，也可能帶來工作負擔。美國社工師夏莉卡普蘭(Shari B. Kaplan)表示，她曾看過內向的同事在獲得專案自主權後，展現出十分亮眼的創意；相反地，也曾有內向者在開放式辦公室中，被持續的噪音及干擾影響思考。

高社交情境易消耗內向者精力 宜先從掌握界線調整 企業顧問蕭娜甘恩(Shawna Gann)指出，內向的人在需大量社交的快步調環境中，可能更易感到精力消耗，但若工作時無法避開這些場合，可先了解自己的界線，及何時開始接近負荷上限，並事先安排能暫時抽身、恢復精力的方式。 此外，甘恩顧問也建議，內向者可事先練習如何禮貌地打斷對話，並將焦點重新帶回自己想表達的內容，當自己的意見在討論中被略過時，便能更有信心重新取得發言機會、表達想法，減少當下因社交互動帶來的精力消耗。

不必逼自己變外向 傾聽、分析、謀略也是職場優勢 心理學家布萊恩史密斯(Brian Smith)建議，內向者可嘗試從傾聽、分析及制訂策略等面向發揮自己的優勢，同時也不必因為偏好獨處，就完全減少與同事接觸，可妥善安排交流時間，透過一對一互動建立較有品質的人際關係。 心理學家克利夫頓伯懷斯(Clifton Berwise)則提醒，內向者學習在必要時表達意見，與強迫自己變成另一種性格並不相同，若長期勉強自己表現得不像自己，反而可能帶來壓力和挫折，甚至影響心理健康。

降低辦公室環境刺激 耳塞、耳機也能派上用場 專家們建議，工作環境也可依個人需求進行調整，若有獨立辦公室，可在需專注處理某事時關上門，降低被干擾的機會，而若為隔間辦公區或身處開放式辦公室，則可讓同事先知道哪些時間希望不受打擾，也可使用耳塞或降噪耳機幫助集中注意力。另若工作條件允許，可詢問混合式辦公或遠距工作的可能性，在與工作團隊溝通時，也可適度透過電子郵件或協作平台處理部分事項，減少面對面互動帶來的刺激。

開會前先拿議程做準備 行程別排太滿留時間恢復 另在進行面對面會議前，內向者可試著取得議程，先整理自己想詢問或表達的內容，降低臨場反應帶來的壓力，在會議結束後，也可透過電子郵件向與會者確認彼此對討論內容的理解是否一致，減少後續不必要的討論。史密斯也建議，應避免將會議及其他工作安排得過於密集，在不同活動之間預留恢復精力的時間。 專家們建議，建立人脈雖是職場互動及職涯發展的一部分，但內向者不一定要採取大量社交的方式，相較一次面對許多人，可優先尋找適合的對象進行一對一交流，其中於會議結束後，也能個別寄送訊息或電子郵件，延續彼此的聯繫。若遇到公司團體活動或聚會，也可事先設定自己預計停留的時間，增加對整體行程的掌握感。