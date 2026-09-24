不只產後抑鬱症！初為人母壓力來源多 醫生：4身心疾病孕產婦也要留意

生下寶寶後，除了迎接新生命的喜悅，種種壓力也隨之而來，讓新手媽媽倍感壓力，產後抑鬱症在近年也日益獲重視。不過，產後可能出現的身心健康問題不只有抑鬱症，美國紐約大學朗格尼醫療中心臨床精神科主任、紐約大學醫學院精神醫學系臨床副教授Marra Ackerman醫生提醒，生產後一年內，女性可能面臨適應障礙、強迫症、創傷後壓力症候群(PTSD)、雙相情緒障礙症(躁鬱症)等精神或心理健康問題，同樣都需留意。

產後抑鬱症與一般情緒波動如何區分？這 4 種狀況亦勿輕忽 Ackerman醫生日前在《紐約郵報》撰文指出，女性生產後初期常見的「嬰兒藍」(baby blues)，主要特徵為情緒波動劇烈，例如一下感到開心、過沒多久又忍不住流淚，但通常會在2周內逐漸緩解，不至於影響日常生活。相較之下，若是產後抑鬱症，部分媽媽會有食慾不振、嗜睡，心理上感受到自己彷彿與世隔絕，或是擔憂自己的育兒能力，通常症狀更明顯、持續時間更久，也可能影響女性對自己或新生兒的照顧。除了產後抑鬱症，她提醒以下狀況亦需獲重視：

1. 適應障礙：

Ackerman醫生指出，初為人母的重大轉變，以及新生兒帶來的種種需求，可能使得產後媽媽出現「適應障礙」。她舉例，哺餵母乳時，寶寶含乳姿勢不正確造成媽媽的乳頭疼痛、破皮，或擔心奶量不足等，都可能成為新手媽媽的壓力來源。若有他人的支持、睡眠有所改善，適應障礙相關症狀有時會逐漸緩解，她也建議媽媽不要堅持完全以母乳哺餵，充足的休息時間也是媽媽身心復原的關鍵。 2. 強迫症：

Ackerman醫生表示，原本懷孕前就確診有強迫症的女性，產後強迫症風險較高，也有人是在產後才出現相關症狀，如與嬰兒照顧有關的強迫行為或侵入性思維(intrusive thoughts)，包括反覆檢查寶寶的狀況、過度清潔等。

3. 創傷後壓力症候群(PTSD)：

若懷孕或生產過程出現嚴重、甚至危及生命的併發症，也可能成為創傷經驗，提高產後抑鬱症與創傷後壓力症候群(PTSD)的風險。 4. 雙相情緒障礙症(躁鬱症)：

Ackerman醫生指出，雙相情緒障礙症女性患者常見於20多歲至30多歲初期發病，與生育年齡重疊，因此臨床也會在孕婦的整個孕期和產後第一年密切關注其身心狀況。她也提到，產後精神病(postpartum psychosis)雖然較少見，卻觀察到第一型雙相情緒障礙症患者罹病風險較高，尤其是未治療者。產後精神病屬於精神科急症，需接受精神科評估，部分患者可能需住院治療。

1 傾向亦獲臨床關注 別被常見迷思影響用藥 Ackerman醫生表示，以該院為例，除了上述疾病，自殺傾向也是臨床關注重點，醫療人員會使用篩檢工具詢問相關問題，並進一步判斷是因壓力產生的短暫念頭，還是已持續一段時間、有可能進一步造成傷害的想法。治療方式則有藥物治療和心理治療，具體會依患者的狀況、症狀嚴重程度與個人意願而有所不同。 她也提醒，懷孕、生產常被浪漫化為一段充滿幸福與愉悅的時期，但實際上每個人的經驗不同，懷孕與生產可以同時帶來美好與壓力。另一個迷思則是誤以為孕期可用的抗抑鬱藥種類不多，實際上目前臨床已有多元的選項可供評估；懷孕後要停藥、不能開始新的治療也是常見認知誤區，其實停藥本身也可能帶來風險，是否持續用藥或調整藥物，應先與醫生討論。