血液檢測 篩查50種癌症

早期癌症無聲無息，到確診往往已到中晚期，增加治療難度，所以在沒有徵狀時做篩查十分重要。惟現有的癌症篩查不多，只覆蓋約三成癌症死亡率的癌症。最新的「多種癌症血液檢測(MCED)」，則可抽一次血，同時分析多達50種癌症訊號，有助及早發現。 港怡醫院行政總裁曾慶廉醫生表示，現有的癌症篩查例如乳癌的乳房X光造影(mammogram)、大腸癌的大腸鏡等，已拯救無數生命，也相當重要。「不過要說服病人檢查也非易事，因為可能具有入侵性，過程並不舒適。」幸而最新的MCED技術只須簡單抽血便可作多種癌症篩查，有助提升病人的檢測意願。

更敏感捕捉癌症DNA片段 Lucence創辦人兼行政總裁及醫務總監、腫瘤科醫生陳民漢指出，MCED為次世代測序血液檢測，結合ctDNA及ctRNA檢測技術，更敏感地捕捉血液循環中由癌細胞釋放出的DNA片段，並以機器學習預測腫瘤可能出現的位置，以便作跟進檢查。「過往研究顯示，MCED特異度達99%，大大減低假陽性風險；整體靈敏度為80.9%，腫瘤來源定位準確率亦有87.7%。」可篩查的癌症包括肺癌、乳癌、大腸癌、肝癌、甲狀腺癌、胰臟癌、鼻咽癌、淋巴癌、胃癌、腎癌、卵巢癌、子宮頸癌、前列腺癌等50種，覆蓋癌症死亡率逾90%。

篩查個人化 MCED覆蓋廣泛，但並非每個人都需要篩查所有癌症。陳民漢強調，每個人的癌症風險「十大」都不一樣，家族史、種族、身處環境、BMI及代謝健康、有否吸煙習慣都有影響，故可與醫生商討，選擇合適的癌症篩查服務。 目前港怡醫院是香港首批引入個人化多癌症篩查的醫院，曾慶廉指醫院可提供一條龍服務，由篩查、進一步的入侵性檢測、影像檢查到專科治療都可照顧得到。 成功揪出癌症 陳民漢分享兩個MCED案例，一名60歲男士，在沒有徵狀情況下接受篩查，揪出RHOA G62E基因突變，在隨後的正電子電腦掃描發現大腸有不正常陰影，最後確診第三期大腸癌。另一名60歲東南亞男士，檢測發現PTPN11 E76K、BRCA1 E1005、PTPN11 T468M及KRAS G12D基因突變，最終確診腎癌1B期，腫瘤已達6.3厘米大。

未來可用尿液作篩查 MCED除了有助患者及早發現癌症，可以用較簡單的治療方法達到治癒，減少治療支出之外，對於本港醫療體系也有好處，曾慶廉舉例，「有些癌症患者年紀不大，卻有嚴重癌症，需要用更昂貴的治療，也可能要長期照顧。若可避免這情況發生，便能大大節省醫療開支。」 陳民漢續指，年底更會推出尿液檢測作癌症篩查，於前列腺癌、膀胱癌及腎癌的篩查有更佳表現，並期望令更多人受惠。