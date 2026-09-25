換季頭皮又油又癢？過度清潔恐怕更刺激 醫生解釋洗護成分點樣揀

一名年輕上班族女性因換季頭皮反覆出油、搔癢與頭皮屑增多，誤以為是清潔不足，便自行依網路推薦購買強效去屑控油產品，甚至一天洗頭多達數次。未料數日後問題不減反增，頭皮因屏障受損而反覆刺痛、破皮，甚至滲出組織液和出血才緊急就醫。 收治該案例的皮膚科醫生胡怡萱指出，此類情形在診間並不少見，往往聽信推薦或跟風購買洗護產品，卻忽略自身頭皮狀況，過度清潔或使用不合適的成分，反而加重刺激。胡怡萱強調，頭皮問題成因多元，「洗得愈乾淨不等於愈好」，民眾應先辨識自身頭皮屬性與症狀程度，建立頭皮養護概念，選擇合適的治療或頭皮養護方式。

診間常見 5 大頭皮困擾 過度清潔反而加重刺激 胡怡萱說明，頭皮與臉部肌膚同樣具有皮脂腺、汗腺及毛囊，容易受皮脂分泌、氣候與清潔習慣影響。台灣氣候潮濕悶熱，加上長時間戴帽子或安全帽悶住頭皮，也可能增加頭皮出油情形。 診間常見的5大頭皮困擾包括： 皮脂分泌旺盛導致毛孔阻塞 毛囊炎 角質代謝異常產生頭皮屑 汗油混合引發的異味、搔癢 濕疹 胡怡萱提醒，洗頭水在頭皮停留時間短且最終會被沖洗掉，選購時不宜只看單一添加成分，仍應依頭皮狀態評估產品整體配方與清潔力，避免過度清潔。

洗頭水主要功能仍是清潔 醫解釋 3 類常見成分 針對診間患者常詢問的洗護產品成分，胡怡萱也說明不同成分的使用時機。 治療型產品：

診間中常見的治療型成分為酮康唑(Ketoconazole) ，主要用於頭皮屑、搔癢脫屑等問題，屬皮膚科常見的外用抗真菌成分。胡怡萱強調，此類成分應遵循專業醫生指示使用，切勿自行長期購買並當作日常洗頭水天天使用。

修護潤澤類型產品：

如菸鹼醯胺(維他命 B3)、維他命 B5(泛醇)等，常應用於保濕與肌膚屏障相關產品，可依頭皮狀況評估使用。

含酸類成分產品：

如水楊酸(Salicylic Acid)等，可用於角質清潔。

胡怡萱特別提醒，使用含酸類成分的洗頭水後，若頭皮出現紅腫、脫皮或破損等不適，應暫停使用水楊酸、果酸、杏仁酸等去角質成分，避免過度去除頭皮角質，加劇屏障受損。

不同頭皮狀況怎麼選？清潔力與整體配方都要考量 胡怡萱舉例，若洗髮產品本身清潔力偏強，又額外添加果酸、杏仁酸或水楊酸等去角質成分，可能帶走過多油脂，使頭皮出現繃緊、乾澀甚至刺痛不適，便不一定適合每天使用。因此，根據不同頭皮狀況，可留意以下選擇原則： 乾性、敏弱型頭皮：若已出現泛紅、脫皮或其他不適，應避開去角質型酸類成分，優先選擇清潔力較溫和的產品。若洗後不適感持續，也可暫停使用並觀察頭皮狀況。

油性頭皮：皮脂分泌旺盛且頭皮耐受度較高者，可適度選擇具角質清潔作用的產品，但若出現乾癢或出油加劇，可能代表清潔過度，應降低使用頻率或更換配方。

該如何判定手上的頭皮洗劑是否適當？胡怡萱表示，可觀察洗後頭皮是否緊繃、刺癢，髮根狀態及數小時內是否快速大量出油，作為清潔產品是否適合當下頭皮狀態的參考。 頭皮反覆紅癢、脫屑別只換產品 出現滲液、落髮應就醫 胡怡萱提醒，頭皮屑與搔癢紅腫看似尋常，但脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎與乾癬等疾病初期可能有相似表現。若出現厚重脫屑、疼痛、滲液或落髮加劇，切勿單憑直覺更換產品，應由皮膚科醫生鑑別診斷，並依實際狀況接受治療與後續日常養護。