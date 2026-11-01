蓋上馬桶蓋再沖廁不能防止病毒傳播 遠離牙刷毛巾等5招降低風險

上完洗手間都有馬桶蓋關上後才再沖水的習慣嗎？據美國亞利桑那大學最新研究結指，原來沖水時，無論馬桶蓋是否蓋上都會污染到周圍的地板和牆壁！研究結果顛覆了過往蓋上馬桶蓋可以有效防止病毒和細菌擴散的認知；既然馬桶蓋也不能100%防止感染，日常中可以這麼做才能把風險降低？繼續閱讀了解。

馬桶蓋蓋上才沖水與不蓋馬桶蓋噬菌體量相約

據美國亞利桑那大學去年《美國感染控制雜誌》上的研究發表，無論馬桶蓋是否蓋上都會污染到周圍的地板和牆壁。實驗中團隊使用了MS2噬菌體模擬人體腸道病毒並比較「蓋馬桶蓋沖水」和「不蓋馬桶蓋沖水」兩種情況下的病毒污染程度，發現兩者測量到的噬菌體量幾乎相同；證明無論馬桶蓋蓋上與否才沖水都不能有效防止病毒和細菌擴散。

每1公克糞便病毒含量超過10億顆！

即使馬桶蓋蓋上都不能有效防止病毒感染四周，而每1公克糞便病毒含量更可能超過10億顆。要導致人體感染，只需100顆病毒便足夠。一般洗手間空間狹小、潮濕，病菌更容易飄散到牙刷、刮鬍刀或其他衛生用具上，令感染風險更高。