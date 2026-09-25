祛濕方法｜為何中醫永遠都說我濕氣重？即睇濕重症狀、成因及袪濕方法

港人常有濕氣重的問題，但你有沒有想過為甚麼每個中醫師都認為你濕氣重？濕又是甚麼呢？

祛濕方法｜濕重原因

註冊中醫師何慧潔在Facebook上分享，指其實因為香港的天氣極度潮濕，而且港人常出入冷氣房、少運動、生活壓力大，再加上飲食習慣不節，都會導致身體積濕。

何慧潔形容濕其實是代表「你個嘢壞咗呀」，因為在正常的情況下，飲食、呼吸、新陳代謝也會產生廢物，如身體正常，廢物就可順利排出體外，惟一但身體排水系統變差，甚至堵塞，廢物及多餘的水分就會積在體內，形成「濕」，又可理解為身體正出現慢性發炎的情況。