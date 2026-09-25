祛濕方法｜為何中醫永遠都說我濕氣重？即睇濕重症狀、成因及袪濕方法

港人常有濕氣重的問題，但你有沒有想過為甚麼每個中醫師都認為你濕氣重？濕又是甚麼呢？
祛濕方法｜濕重原因
註冊中醫師何慧潔在Facebook上分享，指其實因為香港的天氣極度潮濕，而且港人常出入冷氣房、少運動、生活壓力大，再加上飲食習慣不節，都會導致身體積濕。
何慧潔形容濕其實是代表「你個嘢壞咗呀」，因為在正常的情況下，飲食、呼吸、新陳代謝也會產生廢物，如身體正常，廢物就可順利排出體外，惟一但身體排水系統變差，甚至堵塞，廢物及多餘的水分就會積在體內，形成「濕」，又可理解為身體正出現慢性發炎的情況。
祛濕方法｜濕重症狀
攰：長期感到又重又攰，睡眠質素欠佳
墜：頭部似被重物包圍，眼睛朦朧
脹：腸胃似有脹氣，大便不順及濕爛，有餘便感
膩：舌頭肥大、有牙齒印，舌苔厚膩
腫：飲食不多但易肥，難瘦身，容易水腫(尤其是下半身)
炎：皮膚易出疹、痕癢、生粒粒
袪濕方法
減少生冷飲食，特別是在晚上
飲袪濕湯水，如淮山、茯苓、赤小豆或薏仁等
每日行路/做輕量運動
不過袪濕並不可以一個方法走天涯，何慧潔提醒，人人的證型及袪濕方向都不同，建議找一個熟悉自己體質的中醫，按狀況開藥，及提供飲食建議，才可以事半功倍！
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