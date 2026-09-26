輕度認知障礙｜5個與飲食有關的腦退化症狀 突然嗜甜亦可能出事？

隨著全球老化問題愈來愈嚴重，患認知障礙的患者也愈來愈多，然而除了記憶力轉差這個最明顯的症狀外，如家中長者的烹調方式突然變得簡單、忘記食飯，甚至口味突然出現改變等，都可能是認知障礙症的先兆。 神經科醫師馬吉德福圖希(Majid Fotuhi)曾指出，不少患者的家屬會詢問患者吃東西吃得很奇怪，是否代表罹患阿茲海默症？但他強調，並不可透過單一飲食模式變化去斷症，因飲食習慣也可能與抑鬱、焦慮、藥物副作用或牙齒問題有關。

認知障礙症症狀：改吃簡單食物 紐約大學朗格尼醫學中心神經科醫生喬爾・薩利納斯(Joel Salinas)指，如本身數十年都習慣煮出複雜餸菜的人，突然改做簡單料理，最後更完全停止下廚。這可能因當中規畫、購物及依序完成步驟等能力受認知障礙症影響。 認知障礙症症狀：失去食慾 腦部變化可能造成嗅覺減退，而嗅覺與味覺體驗密切相關，食物因此可能變得索然無味。另外認知障礙症患者也較易出現抑鬱情緒，而食飯時又需要需要使用餐具、進行對話及適應環境，都可能令他們想食飯的意願減低。

認知障礙症症狀：忘記自己曾否食飯 認知障礙症會影響記憶，也可能影響人體對飢餓與飽足感的判斷，有患者可能因此出現忘記吃飯，也可能忘記剛吃過東西，甚至無法辨識或表達自己是否感到飢餓，吃得太少或吃得過多的情況。 認知障礙症症狀：只吃相同的食物 由於患者對於日常思考與決策有困難，因此他們或會避免每天選擇吃甚麼，並反覆選擇熟悉的食物，以減少需要做的決定。除了飲食外，妄堅持固定作息或總是穿同樣類型的衣服也是症狀之一。

認知障礙症症狀：突然嗜甜 轉向甜食是目前最一致被報告的變化，這或因腦部負責獎賞及衝動控制的區域受損有關，尤其是額顳葉型認知障礙症上最為明顯。