脫髮｜戴帽戴得多會焗到變禿頭？頂帽唔洗照戴好大鑊！醫生教4招正確戴帽護髮

頭髮會因為戴帽太多而脫落？有醫生指出，在天氣炎熱，太陽的曝曬之下，很多人會戴上帽子防曬，但有人卻會擔心戴帽習慣會否傷害毛囊，增加脫髮風險，導致變禿。醫生指出，在某種情況下的確會焗出毛囊炎，他指出有4大正確戴帽方法，有助保持造型、防曬，並有效護髮。

脫髮｜戴帽戴得多會焗到變禿頭？ 皮膚科專科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，不少人外出防曬都戴帽，一頂帽由朝戴到晚。但卻洗頭時發現脫髮增多，第一個念頭往往指向帽子是元兇，但事實並非如此。戴帽本身不會導致禿頭。頭髮生長依靠頭皮底下的毛囊，帽子只接觸最外層髮絲，不會影響毛囊的基因命運，亦不會把健康頭髮「焗到甩」。他解釋指，真正傷害頭皮的從來不是帽子，而是佩戴方式。以下4種情況才是關鍵： 1. 使用過分悶焗不透氣帽子

密不透風的帽子會將汗水與油脂鎖在頭皮上。溫熱潮濕的環境正好讓黴菌和細菌大量繁殖，容易誘發毛囊炎、頭皮痕癢及頭皮屑。長時間焗住，毛囊亦會受牽連。 2. 流汗不清潔 運動或大熱天流汗後，汗水混和皮脂與污垢卡在毛孔。若這些污物未及時清理，焗在帽子裏持續刺激，毛囊便容易冒出一顆顆紅腫痘痘，即毛囊炎。

3. 帽子太緊勒出痕 過緊的帽子會沿帽邊持續壓迫、摩擦同一圈頭皮。這種長期的物理拉扯，可能令局部頭髮變得稀疏，尤其是額頭及兩側這些本身髮量較脆弱的位置。 4. 帽子污穢仍持續佩戴 帽子內圈其實積累大量皮脂、汗漬及灰塵。長期未清洗的帽子等於每天將細菌重新蓋回乾淨頭皮上；對容易出油或本身敏感的頭皮而言，是持續不斷的刺激來源。 柯醫生指出，帽子只是「幫兇」，並非「元兇」。重點是保持頭皮乾爽、帽子定期清洗、避免戴得太緊，大部分困擾便能避開。但若已出現一整片紅腫、頭皮痛，或脫髮明顯增多，便不是換一頂帽子可以解決，建議盡早讓專業人員評估頭皮與毛囊狀況，找出真正原因。