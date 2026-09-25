醫美｜做完醫美食錯保健品恐毀容！6狀態令效果打折 醫生公開3種必吃營養素與3種需停用

女生愛美，內外都要兼備，但醫美後保健品能否照吃？有醫生指出，很多人平時有服用保健品的習慣，但是做完醫美療程後所補充的營養品也會影響到效果，不慎更有可能會有毀容風險。醫生公開4種療程後必吃的營養素，並提醒慎服2種禁忌營養素。
醫美｜做完醫美食錯保健品恐毀容！
功能醫學專科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，醫美並非單純做療程，而是身體的一場修復工程。無論是肉毒桿菌、透明質酸、電波、音波、激光、微針，抑或外泌體療程，術後的修復能力均會影響以下幾方面：
消腫速度
瘀青程度
膠原增生
反黑機率
效果維持時間
醫美｜公開3種必吃營養素與3種需停用
身體的營養狀態往往就是當中的關鍵。歐醫生指出，在多數情況下，以下3種營養素對療程後修復有所幫助：
1. 維他命C
維他命C是膠原蛋白生成的重要原料。尤其在激光、電波、音波、微針等需要「膠原修復」的療程後，適量補充有助支援修復過程。
2. 蛋白質／膠原蛋白
不少人花費大量金錢做醫美，但平日蛋白質攝取不足。療程後的皮膚猶如進入「修復模式」，若原料不足，可能導致修復緩慢、發炎時間延長、效果維持短暫，反而令療程成效打折扣。
3. 鋅
鋅與傷口修復、皮膚更新及免疫平衡均有關聯。尤其容易嘴破、皮膚修復緩慢的人，更值得留意鋅的攝取。
以下是某些療程前或需暫停的營養素：
1. 高劑量魚油
魚油並非不能吃，但若屬「高劑量」，又剛好進行肉毒、透明質酸、埋線、微針、PRP、外泌體注射等療程，部分人會較容易出現瘀青、腫脹或出血。因此部分醫生會建議術前暫停數天。
2. 維他命E
高劑量維他命E亦可能增加瘀青機率，尤其是針劑型療程，通常會較為保守。
3. 銀杏、薑黃等草本
銀杏、薑黃等部分草本成分可能輕微影響凝血。若本身容易瘀青、體質敏感，術前可先諮詢醫生。
醫美｜6狀態令效果打折
歐醫生提醒，部分醫美療程其實是靠「微發炎」刺激膠原新生，例如電波、音波及部分激光。其原理並非「完全沒有發炎」，而是製造「可控制的修復刺激」。因此，有些醫生認為術後若立刻大量使用超高劑量抗氧化劑(例如大量谷胱甘肽、NAC)，理論上可能過度壓制修復訊號。當然，目前研究仍未有完全一致定論。
臨床上，不少人醫美效果不理想，其實並非儀器問題，而是身體的狀態是：
本身處於慢性發炎
睡眠不足
血糖不穩
壓力大
蛋白質不足
膠原生成能力差
於是變成一直做，但維持很短。真正影響膚況的，往往不只是你打了甚麼，而是你的身體有沒有能力修復自己。醫美是加分，代謝與營養才是根基。