醫美｜做完醫美食錯保健品恐毀容！6狀態令效果打折 醫生公開3種必吃營養素與3種需停用

女生愛美，內外都要兼備，但醫美後保健品能否照吃？有醫生指出，很多人平時有服用保健品的習慣，但是做完醫美療程後所補充的營養品也會影響到效果，不慎更有可能會有毀容風險。醫生公開4種療程後必吃的營養素，並提醒慎服2種禁忌營養素。

不少人花費大量金錢做醫美，但平日蛋白質攝取不足。療程後的皮膚猶如進入「修復模式」，若原料不足，可能導致修復緩慢、發炎時間延長、效果維持短暫，反而令療程成效打折扣。

維他命C是膠原蛋白生成的重要原料。尤其在激光、電波、音波、微針等需要「膠原修復」的療程後，適量補充有助支援修復過程。

身體的營養狀態往往就是當中的關鍵。歐醫生指出，在多數情況下，以下3種營養素對療程後修復有所幫助：

高劑量維他命E亦可能增加瘀青機率，尤其是針劑型療程，通常會較為保守。

魚油並非不能吃，但若屬「高劑量」，又剛好進行肉毒、透明質酸、埋線、微針、PRP、外泌體注射等療程，部分人會較容易出現瘀青、腫脹或出血。因此部分醫生會建議術前暫停數天。

以下是某些療程前或需暫停的營養素：

鋅與傷口修復、皮膚更新及免疫平衡均有關聯。尤其容易嘴破、皮膚修復緩慢的人，更值得留意鋅的攝取。

醫美｜6狀態令效果打折

歐醫生提醒，部分醫美療程其實是靠「微發炎」刺激膠原新生，例如電波、音波及部分激光。其原理並非「完全沒有發炎」，而是製造「可控制的修復刺激」。因此，有些醫生認為術後若立刻大量使用超高劑量抗氧化劑(例如大量谷胱甘肽、NAC)，理論上可能過度壓制修復訊號。當然，目前研究仍未有完全一致定論。

臨床上，不少人醫美效果不理想，其實並非儀器問題，而是身體的狀態是：