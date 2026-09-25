熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
健康
出版：2026-Sep-25 09:00
更新：2026-Sep-25 09:00

醫美｜做完醫美食錯保健品恐毀容！6狀態令效果打折 醫生公開3種必吃營養素與3種需停用

分享：
Hoi D

醫美｜做完醫美食錯保健品恐毀容！6狀態令效果打折 醫生公開3種必吃營養素與3種需停用

女生愛美，內外都要兼備，但醫美後保健品能否照吃？有醫生指出，很多人平時有服用保健品的習慣，但是做完醫美療程後所補充的營養品也會影響到效果，不慎更有可能會有毀容風險。醫生公開4種療程後必吃的營養素，並提醒慎服2種禁忌營養素。

醫美｜做完醫美食錯保健品恐毀容！

功能醫學專科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，醫美並非單純做療程，而是身體的一場修復工程。無論是肉毒桿菌、透明質酸、電波、音波、激光、微針，抑或外泌體療程，術後的修復能力均會影響以下幾方面：

  • 消腫速度

  • 瘀青程度

  • 膠原增生

  • 反黑機率

  • 效果維持時間

維他命C｜功效、攝取量及食物（am730製圖） 維他命C｜維他命C功效（am730製圖） 維他命C｜維他命C功效（am730製圖） 維他命C｜維他命C攝取量（am730製圖） 維他命C｜含維他命C食物，橙及奇異果（am730製圖） 維他命C｜含維他命C食物，西柚及士多啤梨（am730製圖） 維他命C｜含維他命C食物，紅燈籠椒及西蘭花（am730製圖）

醫美｜公開3種必吃營養素與3種需停用

身體的營養狀態往往就是當中的關鍵。歐醫生指出，在多數情況下，以下3種營養素對療程後修復有所幫助：

1. 維他命C

  • 維他命C是膠原蛋白生成的重要原料。尤其在激光、電波、音波、微針等需要「膠原修復」的療程後，適量補充有助支援修復過程。

2. 蛋白質／膠原蛋白

  • 不少人花費大量金錢做醫美，但平日蛋白質攝取不足。療程後的皮膚猶如進入「修復模式」，若原料不足，可能導致修復緩慢、發炎時間延長、效果維持短暫，反而令療程成效打折扣。

3. 鋅

  • 鋅與傷口修復、皮膚更新及免疫平衡均有關聯。尤其容易嘴破、皮膚修復緩慢的人，更值得留意鋅的攝取。

以下是某些療程前或需暫停的營養素：

1. 高劑量魚油

  • 魚油並非不能吃，但若屬「高劑量」，又剛好進行肉毒、透明質酸、埋線、微針、PRP、外泌體注射等療程，部分人會較容易出現瘀青、腫脹或出血。因此部分醫生會建議術前暫停數天。

2. 維他命E

  • 高劑量維他命E亦可能增加瘀青機率，尤其是針劑型療程，通常會較為保守。

3. 銀杏、薑黃等草本

  • 銀杏、薑黃等部分草本成分可能輕微影響凝血。若本身容易瘀青、體質敏感，術前可先諮詢醫生。

膠原蛋白食物｜雞肉（am730製圖） 膠原蛋白食物｜三文魚（am730製圖） 膠原蛋白食物｜蛋（am730製圖）

醫美｜6狀態令效果打折

歐醫生提醒，部分醫美療程其實是靠「微發炎」刺激膠原新生，例如電波、音波及部分激光。其原理並非「完全沒有發炎」，而是製造「可控制的修復刺激」。因此，有些醫生認為術後若立刻大量使用超高劑量抗氧化劑(例如大量谷胱甘肽、NAC)，理論上可能過度壓制修復訊號。當然，目前研究仍未有完全一致定論。

臨床上，不少人醫美效果不理想，其實並非儀器問題，而是身體的狀態是：

  • 本身處於慢性發炎

  • 睡眠不足

  • 血糖不穩

  • 壓力大

  • 蛋白質不足

  • 膠原生成能力差

    • 於是變成一直做，但維持很短。真正影響膚況的，往往不只是你打了甚麼，而是你的身體有沒有能力修復自己。醫美是加分，代謝與營養才是根基。

    訂閱 《am730》 電子報
    每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務