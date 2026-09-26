卡痰｜感冒「卡痰」吞唔落又咳唔走？化痰藥未必有效！醫生揭伴隨4大症狀需求醫

感冒「卡痰」很困擾？有醫生指出，在感冒時可能會出現喉嚨持續有痰卡住的情況，這種喉嚨一直有異物感、像有塊東西卡住總會令感到不適。即使服用化痰藥也無法解決開始。醫生指出，一旦「卡痰」情況一直持續，並出現4大症狀，就要及時求醫檢查，以免情況一再惡化。

發熱導致脫水、鼻塞致張口呼吸，或服用含抗組織胺成分的感冒藥物，均會令唾液分泌量下降、黏稠度上升，分泌物附著於舌根與咽部，產生痰液滯留的錯覺。

鼻腔與鼻竇發炎時，黏液產量急劇上升。受重力或平臥姿勢影響，分泌物沿後鼻孔滴落至咽部，此即為患者躺下後咳嗽加劇、喉嚨持續痕癢欲清喉嚨的成因。

僅當病毒進一步侵犯下呼吸道，氣管與支氣管的纖毛上皮細胞才會產生真正的下呼吸道痰液。此類分泌物通常需透過深層咳嗽產生的胸腔震動，方可從氣道深處排出。

黃醫生指出，不少患者見痰液呈黃色或綠色，便要求醫生處方抗生素，此屬常見誤解。當免疫系統對抗病毒時，白血球(尤其嗜中性球)會大量聚集至感染部位。此類細胞內含髓過氧化物酶，呈綠色。當白血球完成作戰後崩解，釋出該酵素，痰液便會被染成黃綠色。因此，黃綠色痰液反映免疫細胞正在積極作戰，並非細菌感染的特異性指標。盲目使用抗生素不僅對病毒無效，更會破壞腸道菌群平衡，並增加抗藥性風險。

卡痰｜伴隨4大症狀需求醫

他提醒，多數喉嚨異物感屬感冒伴隨的上呼吸道反應，但若出現以下危險信號，應盡快就求醫檢查：

合併呼吸困難、氣促或深呼吸時胸痛

咳出帶有鮮血或鐵鏽色的痰液

持續高熱超過三天

感冒症狀原本改善，卻突然再度高熱、咳嗽加劇

醫生不宜直接否定病人的感受，因卡住感確實存在。正確做法為先進行聽診、量度血氧，排除肺炎、哮喘或下呼吸道感染，再向病人解釋其不適較符合鼻後滴漏、咽喉發炎或口腔乾燥，化痰藥未必有效，應針對真正源頭治療。感冒期間的卡痰感，多數源自鼻腔、咽部或黏稠唾液，不一定代表肺部感染；但若出現呼吸困難、胸痛、咳血、持續高熱，或症狀改善後再度惡化，仍應就醫評估。