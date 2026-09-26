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出版：2026-Sep-26 11:30
更新：2026-Sep-26 11:30

4個方法自然提升睾酮 幫助增肌更加自信兼積極

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4個方法自然提升睾酮 幫助增肌更加自信兼積極

4個方法自然提升睾酮 幫助增肌更加自信兼積極

睾酮是人體重要的荷爾蒙之一，尤其對於男性，會影響性功能、骨骼健康、紅血球數量，甚至自信心及積極度。對於健身者更不在話下，睾酮是提升肌肉量與力量的關鍵。可是在日常生活、工作、以及年紀增長，睾酮或會下滑，影響男性在各方面的表現，幸而男士們可透過飲食、補充品、運動及生活習慣來有效提升與維持體內睾酮濃度。

忌過度戒油戒澱粉

有些男士為了減脂，無論是健身希望線條更突出，或者單純想減肥，就會減少攝取脂肪及碳水化合物。惟脂肪是合成睾酮的主要原料，長期極低脂肪飲食會導致睾酮明顯下降；同時，長期低碳飲食會減少游離睾酮並使其失去活性，也不利於增肌。因此，適當攝取以上兩大營養素仍是必須的。值得留意的是，大豆與植物性蛋白雖然含有植物性雌激素，但研究證實不會對男性的睾酮濃度造成顯著影響，素食健身者不必擔心。

兩類補充品有幫助

雖然大部分促睾補充品缺乏科學證實，證明可提升睾酮濃度，但以下成分有幫助，可以考慮：

  • 東革阿里(馬來人參)：科學實證最有效的補充品之一，能抑制睾酮轉化為雌激素，提高游離睾酮。

  • (Zinc)：補充鋅能提升睾酮生成能力，即使日常飲食已攝取足夠的鋅，額外補充仍具正面效果。

重量訓練除可增肌、提升骨質密度外，還可提高細胞對雄性激素受體的敏感度。

重量訓練除可增肌、提升骨質密度外，還可提高細胞對雄性激素受體的敏感度。

重量訓練為首選

重量訓練除可增肌、提升骨質密度外，還可提高細胞對雄性激素受體的敏感度。建議多做大肌群、下半身的多關節動作(如自由重量訓練)，最能顯著提升睾酮，效果比固定器械更佳；至於單關節動作，例如手臂二頭彎舉等，對提升睾酮濃度幾乎沒有幫助。

另一方面，一些長時間耐力運動，如長跑、單車、游泳等，若強度過高或未及時補充營養，會提升壓力荷爾蒙(皮質醇)，反而抑制睾酮生成。

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改善生活習慣

生活上有幾方面需要注意：

  • 睡眠：睾酮主要在快速動眼期合成，睡眠不足或患有睡眠窒息症會大幅降低睾酮濃度，有需要可諮詢醫生。長期酗酒也會影響睡眠並導致睾酮下降，小酌就好。

  • 壓力荷爾蒙(皮質醇)：皮質醇與睾酮成反比，慢性壓力、過度訓練及疲勞會導致皮質醇上升，阻礙睾酮合成。

  • 塑化劑：塑化劑分子結構類似雌激素，會干擾睾酮合成，故建議減少使用塑膠容器。

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