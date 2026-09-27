入秋天氣變乾 7種當造抗氧化蔬果 吃出強大免疫力

中秋節剛過，早上傍晚都感受到微微的涼意，而空氣亦變得乾燥，有些人甚至出現關節僵硬、免疫力下降等等慢性發炎及換季不適。這時大家可以順應節氣，多吃當造抗氧化蔬果，加上良好生活作息，有助維持身體正常的發炎調節和＝免疫功能。
抗發炎飲食
近年抗發炎飲食成為熱話，但真正有效的方法並不是大量吃某一種超級食物，而是長期增加蔬菜、水果、全穀、豆類、堅果等原型食物，同時減少精製糖、過度加工食品。
7種蔬果要加入餐單
現在正值季節轉換的時間，不妨把以下幾種蔬果加入日常菜單，為身體提供更多纖維、抗氧化物及各種植化素。
蘋果：蘋果一年四季都常見，含有多酚、類黃酮及維他命C等抗氧化成分，纖維中的果膠具有益生元特性，可以成為腸道菌的營養來源。蘋果多酚集中在果皮，因此清洗乾淨後連皮吃，可以攝取更多植化素和纖維。
南瓜：含有大量β-胡蘿蔔素、維他命A與植物固醇，兼具抗氧化、護眼、護心及改善腸道菌群的多重功效。
西蘭花及羽衣甘藍：十字花科蔬菜含有豐富的蘿蔔硫素、硫代葡萄糖苷、維他命C和K，能促進肝臟排毒代謝、調節發炎反應並保護骨骼。
黑莓與蔓越莓：莓果類含有花青素等多酚抗氧化物和纖維，有助降低心血管慢性病風險，並維持腸道環境平衡。
石榴：被譽為水果界的紅寶石，高濃度的抗氧化物和鉀離子有助調節血壓、維護心血管機能。
梨：提供充足的纖維和維他命C，所含的微量元素銅及硼，能輔助預防體內鈣質流失。
無花果：高纖低負擔，有助穩定飯後血糖、預防換季便秘，所含的鉀離子亦能輔助血壓管理。
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