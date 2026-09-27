入秋天氣變乾 7種當造抗氧化蔬果 吃出強大免疫力

現在正值季節轉換的時間，不妨把以下幾種蔬果加入日常菜單，為身體提供更多纖維、抗氧化物及各種植化素。

蘋果：蘋果一年四季都常見，含有多酚、類黃酮及維他命C等抗氧化成分，纖維中的果膠具有益生元特性，可以成為腸道菌的營養來源。蘋果多酚集中在果皮，因此清洗乾淨後連皮吃，可以攝取更多植化素和纖維。

南瓜：含有大量β-胡蘿蔔素、維他命A與植物固醇，兼具抗氧化、護眼、護心及改善腸道菌群的多重功效。

西蘭花及羽衣甘藍：十字花科蔬菜含有豐富的蘿蔔硫素、硫代葡萄糖苷、維他命C和K，能促進肝臟排毒代謝、調節發炎反應並保護骨骼。

黑莓與蔓越莓：莓果類含有花青素等多酚抗氧化物和纖維，有助降低心血管慢性病風險，並維持腸道環境平衡。

石榴：被譽為水果界的紅寶石，高濃度的抗氧化物和鉀離子有助調節血壓、維護心血管機能。

梨：提供充足的纖維和維他命C，所含的微量元素銅及硼，能輔助預防體內鈣質流失。