日間熱、早晚涼更傷心？秋老虎運動注意補水 醫生揭示心血管警號

時序入秋，最近各地白天偏暖、早晚稍涼，秋老虎發威，若頂著大太陽運動，又未適時補充水分，新光醫院心臟內科醫生凌濼傑指出，這樣的情況易造成脫水，進而使心跳變快，增加心臟運作負擔；另一方面，氣溫降低後也會使血管收縮、血壓跟著上升，有三高或心血管疾病者尤其需注意。若活動時出現頭暈或眼前發黑、胸悶、胸痛等情況應暫時停止運動，尤其持續胸悶、胸痛時更應盡快就醫。

秋老虎冷熱交替 高溫脫水、低溫血管收縮都要注意 未來幾天天氣穩定，日間偏暖，高溫突破30度，早晚稍涼，大眾留意適時添衣。訪間常說的「秋老虎」常有白天炎熱、傍晚後轉涼的情況，即使部分地區晝夜溫差較大，仍不乏外出騎單車、慢跑人士。凌濼傑醫生提到，如頂著大太陽運動後流汗，水分補充也應跟上，否則可能造成脫水，使體內可循環的血液量減少，心臟為了維持血液循環便會加快跳動，因而增加心臟負擔。 外出運動時可準備500毫升以上的水隨身攜帶，並適時補充水分，以維持血液循環並避免脫水。以健行等中等強度運動為例，凌濼傑醫生建議，一般成人每小時約需補充600毫升水分，不過實際需求仍會受到體重、運動強度及環境影響，不能一概而論，若為經常運動的三高(高血壓、高血脂、高血糖)或心血管疾病患者，更應與醫生或專業人員討論適合自己的補水方式，而三高或糖尿病患者應留意部分運動飲料含糖量較高，以免短時間攝取過多糖分。

常運動不代表不會心肌梗塞 睡眠、三高等風險仍不能忽略 另一方面，近日49歲藝人「黑人」陳建州心肌梗塞，他在康復出院後於社群媒體平台發文表示「我不吸煙、不喝酒，生活習慣看起來很好，但每天都晚睡早起，有時候只睡3、4個小時，已經維持很長一段時間」，平時熱愛運動的他竟也是心血管疾病的苦主，引起各界議論。凌濼傑醫生指出，規律運動確實有助於心血管健康，但並不代表能完全排除所有心血管事件的風險，除了三高等因素，長期睡眠不足會使體內發炎反應升高，進而影響心血管健康，因此不會只依「有無運動習慣」判斷一個人罹患某疾病風險。

凌濼傑醫生進一步解釋，急性心肌梗塞可能與冠狀動脈內的粥樣斑塊破裂有關，斑塊破裂後形成血栓，將進一步堵塞血管，但血管並非一定要事先嚴重狹窄才會發生急性心肌梗塞，因此部分患者在發作前可能沒有明顯不適，也可能前一天仍能正常活動。此外，運動期間若補水不足造成脫水，血液也會變得較為濃稠，與心肌梗塞有關的血栓風險可能隨之增加。

運動胸悶、胸痛別硬撐 3 類人心肌梗塞症狀恐不典型 若運動期間開始出現頭暈、眼前發黑等情況，就應暫時停止運動，另需警覺的症狀則是胸悶、胸痛，凌濼傑醫生指出，如果本身冠狀動脈已有狹窄，在運動增加心臟耗氧需求的情況下，可能更易出現不適，「如果一提高運動強度就開始胸悶、胸痛，可能是很大的心血管疾病警號。」即使停止活動後症狀緩解，仍應盡快就醫檢查，而若疼痛延伸至牙齒、左肩或後背，也應提高警覺；若胸部不適持續數分鐘，休息後仍未緩解，則應直接叫救護車，避免自行開車前往醫院。

事實上，心肌梗塞也不一定都以典型胸痛表現。凌濼傑醫生指出，女性、65歲以上長者及糖尿病患者較可能出現非典型症狀，包括喘、異常疲倦，以及上腹痛、噁心、消化不良等，其中喘通常會隨著活動量增加而更加明顯，因此也易被誤以為只是體力變差所致。 日夜溫差大也要小心 高風險族群清晨運動更須留意 除了白天運動時的注意事項，日夜溫差也不能忽略，凌濼傑醫生指出，氣溫突然下降或日夜溫差較大，血管會從白天氣溫較高時的擴張轉為收縮，血壓隨之升高，頻繁進出冷氣房也可能使身體面臨類似變化，都可能增加心血管事件發生風險，尤其一天最低溫通常在日出前的清晨出現，也是血壓較高的時段，已有三高或心臟疾病者若在清晨從事戶外運動，更應留意氣溫變化並做好保暖，也可選擇在室內或有人在旁的場所，其中高血壓患者平時也應依醫囑規律監測血壓，作為醫生評估後續用藥是否需調整的參考。