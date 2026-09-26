類風濕關節炎造成手指腫痛變形 微細動脈栓塞介入可緩疼痛

61歲的陳女士長期受類風濕性關節炎所苦，雖然持續在風濕免疫科門診接受追蹤，發炎指數也獲得控制，但手腕與手指關節仍反覆發生腫痛。因關節逐漸變形且活動受限，必須經常依賴止痛藥維持日常作息。經轉介至台北慈濟醫院放射診斷科，張旭超醫生評估後，安排橈動脈微細動脈栓塞處置。接受介入處置後，陳女士的手腕腫脹狀況、手指關節活動度，皆有有明顯改善，日常手部動作也有進步。

類風濕關節炎屬於慢性自體免疫疾病，因免疫系統攻擊關節滑膜，而引起發炎與腫脹。全球盛行率約為0.5-1%，此疾病女性患者比例約為男性三倍，多好發於40至50歲的中年女性，具備家族史、吸煙習慣者面臨較高風險。張旭超醫生說明，超過九成患者在病程中，會出現手部或手腕症狀。當滑膜長期發炎，將逐漸破壞周圍軟骨與骨骼。這不僅造成疼痛與活動受限，嚴重時可能發生韌帶斷裂，甚至衍生天鵝頸變形、鈕扣孔變形或拇指呈現Z字形變形等狀況。

類風濕關節炎的常規治療主軸，仰賴風濕免疫科透過藥物，控制全身性的發炎反應。面對單一或少數關節仍持續腫痛的狀況，張旭超醫生解釋，傳統上藥物反應不佳，或關節破壞嚴重時，多需轉介骨科評估。微細動脈栓塞處置主要是透過血管攝影確認血流分布，隨後注射藥物，阻斷發炎滑膜周圍異常增生的微血管。研究指出接受此處置後觀察到以下變化：

由於此疾病具備慢性與進展性特質，若患者全身免疫發炎狀態未獲妥善控制，局部疼痛與異常血管仍可能在數月到數年間復發，屆時可能需重新評估介入時機。

微細動脈栓塞並非人人適合 部分患者須留意缺血風險

微細動脈栓塞處置過去多用於退化性關節炎止痛，近年亦逐漸運用於類風濕關節炎、痛風性關節炎、拇趾外翻滑囊炎。張旭超醫生指出，嚴重周邊血管阻塞、感染性疾病、糖尿病或末梢循環不佳的患者，不宜接受此處置，以避免組織缺血等風險。

局部治療不能取代吃藥 日常照護尤為重要

張旭超醫生提醒，該處置目標為因應疼痛與維持活動度，無法取代原科別的常規治療，逆轉關節變形。患者若在發炎控制良好的前提下，仍有關節痛困擾，可至微細動脈栓塞門診進行專業評估，日常仍須嚴格遵照醫囑服藥。生活中應注重關節保暖，避免過度勞動，同步將全身性疾病，局部問題獲得控制，方能降低持續破壞的風險。