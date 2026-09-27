高風險嬰兒濕疹與早期營養有關？逾2千名嬰兒研究比較羊奶、牛奶配方

濕疹(異位性皮膚炎)是嬰幼兒常見的過敏疾病之一，約15至30%兒童曾罹患濕疹，也是許多家長關心的健康議題。國際醫學界近年持續投入生命早期營養與過敏預防研究，最新發表的GIraFFE Study(Goat Infant Formula Feeding and Eczema Study)針對高風險嬰兒，比較全羊奶配方與一般牛奶配方對濕疹發生率的影響。

跨國逾 2 千名嬰兒研究 高風險族群濕疹發生率降低約 64% GIraFFE為全羊奶配方(Whole Goat Milk Formula, WGF)多國隨機雙盲臨床研究，共納入超過2,100位嬰兒，由德國慕尼黑大學小兒科(LMU)Berthold Koletzko教授擔任計畫主持人，並與西班牙、波蘭等多個研究中心共同完成。研究除評估全羊奶配方對濕疹(異位性皮膚炎)的影響外，也同步觀察嬰兒生長發育、安全性及健康表現。 研究結果顯示，在父母任一方具有濕疹(異位性皮膚炎)病史的高風險嬰兒中，相較於一般牛奶配方，餵哺全羊奶配方者於一歲內經醫生診斷為濕疹(異位性皮膚炎)的發生率降低約64%。

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯指出，「過敏進程(Atopic March)」是過敏醫學的重要概念，許多孩子的過敏問題從嬰幼兒時期開始，異位性皮膚炎可能是早期表現之一，後續可能逐漸出現食物過敏、過敏性鼻炎及哮喘等過敏疾病，因此生命早期的營養也是值得關注的面向。 全羊奶配方保留天然乳脂 營養組成有何不同？ 全羊奶配方以全羊奶為基礎，保留約50%的天然乳脂，以及乳脂球膜(MFGM)、sn-2棕櫚酸等天然營養成分。在蛋白質組成方面，其β-乳球蛋白及αS1-酪蛋白含量較牛奶配方低。王志堯院長表示，全羊奶配方在蛋白質、脂肪等營養組成上與一般牛奶配方有所不同，相關研究也持續探討不同配方組成與嬰幼兒營養及健康之間的關係。

蛋白質、脂肪、寡糖 3 大營養組成受關注 除了濕疹問題，嬰幼兒的營養與消化吸收也是家長關心的重點。新光醫院小兒腸胃及營養專科醫生劉明發指出，蛋白質、脂肪及寡糖是嬰幼兒成長發展的重要營養素，全羊奶配方在這三大營養面向具有不同組成特色： ●蛋白質：羊奶以A2型酪蛋白為主，且αS1-酪蛋白含量較低，在消化過程中形成的凝乳較為柔軟，相關研究持續探討其消化特性。 ●脂肪：全羊奶配方保留約50%的天然乳脂，以及天然sn-2棕櫚酸、乳脂球膜(MFGM)等亦存在於母乳中的營養成分，與脂肪消化吸收相關。

●寡糖：羊奶天然寡糖含量約為牛奶的6倍，並含有母乳中亦可見的寡糖成分，相關研究顯示與雙歧桿菌及腸道菌相具有關聯。 羊奶配方研究持續累積 從營養組成延伸至濕疹研究 台灣醫藥生技公司與紐西蘭羊乳合作社(DGC)自1991年展開合作，共同開發嬰兒羊奶粉，並持續投入羊乳營養相關研究。雙方至今已累積逾60項國際研究成果，研究面向涵蓋嬰幼兒成長發育、消化吸收等不同領域。 相關研究包括TIGGA Study、TIGER Study、CHARLIE Study，以及此次GIraFFE Study，研究範圍涵蓋成長發育、消化吸收、食慾、生活品質及濕疹等面向。業者表示，未來將持續投入羊乳營養研究及臨床研究，深化全羊奶配方於嬰幼兒營養領域的相關科學實證，為家長在嬰幼兒營養選擇上提供更多參考。