壓力｜返工壓力大恐致高血壓中風 嚴重恐致癌！醫生教5招告別疲勞抗壓指南

壓力大會致病嗎？有醫生指出，工作壓力大除了會影響到心情，也有可能會令到心血管也受牽連，若持續承受壓力，更容易出現高血壓、中風等的心血管疾病。醫生指出，有5大方法有助告別疲勞，減低壓力，以免心血管被波及。
壓力｜返工壓力大恐致高血壓中風
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享一宗案例指，一名50多歲的企業主管近日求診，表示自己近日筋疲力盡，當被問到是否工作繁重時，他點頭承認。並表示由於公司近期人事調整，每天會議不斷，晚上回家仍要處理公務，已連續數月沒有好好睡覺。除了疲勞，他更開始出現血壓升高、胃酸倒流、肩頸痠痛，甚至濕疹反覆發作。他忍不住問：「壓力真的會讓人生病嗎？」醫生表示，的確會，而且比很多人想像中更明顯。
壓力｜長期壓力=持續損害身體
劉醫生解釋指，短期壓力是身體保護自己的一種機制。每當遇到危險時，大腦會分泌壓力荷爾蒙，令心跳加快、血壓上升，提高警覺性，協助渡過危機問題在於，現代人的壓力往往並非一天半日，而是每日持續工作、家庭、經濟、照顧父母、睡眠不足，導致身體誤以為自己仍處於「危險模式」。
近年醫學研究發現，長期壓力會令身體維持在低度慢性炎症狀態。壓力影響大腦、內分泌及免疫系統，使原本應短暫啟動的發炎反應一直無法真正關閉。久而久之，身體猶如一直冒着小火，雖無明顯發燒，卻持續傷害血管、神經、腸道及免疫系統。這也是為何長期承受壓力的人，更容易出現：
高血壓
二型糖尿病
心血管疾病
自身免疫疾病
抑鬱、焦慮
甚至部分癌症的風險，也可能受慢性炎症影響。因此，真正令人老得快的，不只是年齡，很多時候是一直未有停止的壓力。
壓力｜5招告別疲勞抗壓指南
劉醫生指出，如果要降低身體炎症，他建議從日常小改變開始：
每天規律運動30分鐘
睡眠至少7小時
多吃天然原型食物
學會深呼吸、散步、陪伴家人
不要讓工作佔滿人生所有時間
不只是營養，身體更需要休息。他表示壓力不是敵人，而是讓壓力一直留在身體裡。適當的休息不是偷懶，而是讓身體重新啟動修復能力。照顧好自己的情緒，就是照顧自己的免疫力；照顧好自己的睡眠，就是照顧自己的未來。真正的健康，不只是沒有疾病，而是身體和心，都能找到平衡。