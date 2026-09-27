壓力｜返工壓力大恐致高血壓中風 嚴重恐致癌！醫生教5招告別疲勞抗壓指南

壓力大會致病嗎？有醫生指出，工作壓力大除了會影響到心情，也有可能會令到心血管也受牽連，若持續承受壓力，更容易出現高血壓、中風等的心血管疾病。醫生指出，有5大方法有助告別疲勞，減低壓力，以免心血管被波及。

壓力｜長期壓力=持續損害身體

劉醫生解釋指，短期壓力是身體保護自己的一種機制。每當遇到危險時，大腦會分泌壓力荷爾蒙，令心跳加快、血壓上升，提高警覺性，協助渡過危機問題在於，現代人的壓力往往並非一天半日，而是每日持續工作、家庭、經濟、照顧父母、睡眠不足，導致身體誤以為自己仍處於「危險模式」。

近年醫學研究發現，長期壓力會令身體維持在低度慢性炎症狀態。壓力影響大腦、內分泌及免疫系統，使原本應短暫啟動的發炎反應一直無法真正關閉。久而久之，身體猶如一直冒着小火，雖無明顯發燒，卻持續傷害血管、神經、腸道及免疫系統。這也是為何長期承受壓力的人，更容易出現：