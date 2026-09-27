慢性病藥物漏服怎麼辦？「4大用藥原則」勿自行停藥、加倍服用

根據世界衛生組織(WHO)訂定「世界病人安全日」，今年聚焦心血管疾病、糖尿病等「非傳染性疾病」。「每一個看似微小的確認，都能避免一個重大的風險」。花蓮慈濟醫院王志鴻副院長表示，病人安全並非某一個單位或某一職類的責任，甚至病人及家屬，本身都是病人安全一環中的重要成員，透過制度流程、科技及教育等方面強化病人安全。

醫病攜手從單向轉為共同參與 病人、照顧者也要主動投入 品管中心資深護師張瑞雲表示，過去單向醫療模式中，醫生開藥後，病人多半被動服藥；「醫病攜手」除了醫護人員提供專業指引，也需要病人與照顧者投入，並可善用數位工具，例如健保快易通及醫院智能服務。 慢性病用藥掌握 4 大原則 漏吃藥別一次服用雙倍 張瑞雲護師指出，慢性病用藥有4大原則。首先是「遵循醫囑」，若發現漏吃藥，應依距離下一次服藥時間判斷；若距離下次服藥時間仍超過一半，可立即補吃，若發現時已接近下次服藥時間，則直接跳過，避免一次服用兩次藥物。

其次是「主動核對」，領藥時可掌握「吃甚麼藥、為甚麼吃、怎麼吃、吃多久及要注意甚麼」5個問題，並搭配健康存摺APP查詢跨院所用藥紀錄，避免重複開藥及藥物交互作用。 第三是注意慢性病藥物與特定食物可能產生的交互作用。例如香蕉屬於高鉀食物，可能與特定降血壓藥物產生交互作用，攝取過多可能導致高血鉀症。 最後則是藥品保存。一般情況下，藥品放置於陰暗、乾燥及避光的抽屜即可，除非規定必須冷藏，否則放入冰箱可能因溫差產生水氣，使藥品潮解損壞。

長輩安心用藥記住 3 句口訣 別自行停藥、加倍或亂吃補藥 張瑞雲護師補充，長輩慢性病用藥可記住3句口訣：「醫生開多少，就吃多少」，不要因為當天沒有不舒服就擅自停藥；「忘記吃藥，不要一次吃雙倍」，應依服藥時間原則處理，以免增加頭暈、跌倒風險；「不要隨便亂吃別人的補藥」，廣告藥品或他人推薦的草藥，都可能與慢性病藥物產生交互作用，增加肝腎負擔。 除了醫療端提供專業協助，患者依照醫囑用藥及家屬共同協助，也都是慢性病用藥安全的重要環節。