確診HIV即日治療減傳播 逾九成人支持

愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病病毒(HIV)感染後，逐漸衰弱所引發出的多種疾病，盡早接受治療，可更有效地抑制病毒和降低死亡率。近日一項研究顯示，本港市民對感染HIV後確診即日治療的接受程度逾九成，認同快速治療不僅有助改善感染者的健康狀況，亦能減少病毒傳播。 確診即日治療 確診即日治療意指HIV陽性患者在快速檢測及收到衛生署確診報告後即時開始接受抗反轉錄病毒療法(ART)，而非驗血報告出爐後才開始，世界衛生組織也建議盡早開展治療，以便迅速抑制病毒和降低死亡率。

訪問近2千人 是次研究由本地愛滋病組織關懷愛滋及香港愛滋病基金會委託獨立第三方進行，以網上問卷訪問了1,860人，包括392名男男性接觸者(MSM)及1,468名非男男性接觸者(非MSM)，另邀請15人進行深入訪談。 結果顯示，公眾對於確診即日治療的接受度高，97%的MSM和93%的非MSM支持在確診當日即時開始HIV治療，另外他們均認為醫護的意見是最重要的考慮因素，分別為67%及66%；其次是副作用(59%及64%)、治療及藥物費用 (33%及61%)等。

研究亦發現，了解「測不到=傳不到(U=U)」的MSM，接受當日開始治療的可能性幾乎高出6倍。另外在非MSM中，對HIV抱有較高焦慮的人，立即開始治療的意願顯著提升，反映他們認為即時治療可有效緩解確診後及傳播及伴侶的焦慮。 受社會污名化之苦 關懷愛滋醫務行政總監黃宗顯醫生坦言，雖是次研究結果非常鼓舞，但現實社會中愛滋病仍受社會污名化及歧視，著急尋求治療的患者可能非因自身健康出發，反而是恐懼身份曝光，希望病毒盡快受抑制；另外因HIV患者比一般人更易出現情緒問題，都可能會影響他們的治療決定及未來的服藥依從性。他認為，除了藥物的治療，也應為患者提供心理調適，同時社會亦須正視並解決污名化問題，減低患者的承受的歧視及壓力。

須配合良好系統及指引 目前要治療HIV，患者須先接受快速檢測，約數日後會獲得衛生署的確診報告，最理想為此時介入藥物治療，同時患者會在確診後抽血檢查，並於一至兩周後得到正式報告，包括器官功能及基線抗藥性等檢測結果，目前主流做法為正式報告後才開始用藥。 作為前線醫生的香港愛滋病基金會主席林緯遜指，其實確診後即治療非新概念，但除了病人自身的意願外，亦要顧慮許多因素，如患者身體狀況、可提供治療的診所等，認為未來要推動此治療方式，必須配合良好的系統及指引，也要就此進行公眾教育，才可化為具持續性的臨床程序。