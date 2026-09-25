肺癌高危者 LDCT篩查具效益

世界癌症大會2026一連3天(9月24至26日)在港舉行，其中一個重點是由世衛(WHO)轄下國際癌症研究機構(IARC)公布有關肺癌篩查的研究成果，將納入預計於2027年出版的《IARC癌症預防手冊》第21冊。世衛或根據現有評估結果，制訂相關建議。 國際抗癌聯盟執行長Cary Adams指出，評估後發現低劑量電腦斷層掃描(LDCT)對於高風險人群，能夠提早發現肺癌，有效減低死亡率，並減少晚期肺癌的發病率，利益明顯大於傷害，亦具有成本效益；而接受胸部X光，或胸部X光配合痰液細胞學檢查，則未有足夠數據顯示能夠降低肺癌死亡率。

須有效識別高危者 至於高風險人群的定義，一般指年齡由50至70歲、吸煙史為20至30包年(1包年為每日吸1包煙，持續一年，吸食數量或時間增加，包年數目將上升)、現行吸煙者或戒煙少於15年的人士。香港防癌會副主席李詠梅教授表示，「不同地區或有差異，例如本港吸煙人口現只得8.5%，且約六成肺癌個案與吸煙無關。」二手煙、煮食油煙、環境污染、遺傳等都是肺癌高危因素之一，Cary Adams認為需要更多研究去界定高風險義。而IARC近期有研究顯示，血液生物標誌物更有效識別高風險人士。至於中風險人士，報告認為篩查好處或比壞處多，但須謹慎評估；低風險人士則暫不建議接受篩查，或帶來過度診斷、因假陽性而接受不必要治療和增加心理壓力等害處。

流動篩查增覆蓋率 國際抗癌聯盟成員Cancer Australia行政總裁Prof. Dorothy Keefe分享澳洲執行LDCT篩查的經驗，「利用電池供電的電腦掃描儀器作流動篩查，可大大提高高風險人士的觸及率，而計劃首14個月共篩查了12萬人，找出約400個沒有徵狀的早期肺癌，此比率較澳洲總人口的早期肺癌發病率高，證明此方法成功和有效。」Prof. Dorothy Keefe強調，此模式未必可以在世界不同地方直接複製使用，需要因地制宜作出調整，才可使篩查更有效率。 勿忽視年輕非吸煙者 Lung Connect India倡議者Rasika Bombatkar本身亦是肺癌患者，於26歲已確診，她表示傳統篩查標準或會遺漏非吸煙者和年輕人，即使求診亦常被忽視或誤診為肺炎，故篩查須涵蓋不符合傳統標準的人群。「同時應讓患者參與政策制訂，以識別真實需求，而非只重視研究數據。」

公眾宜提高意識 至於本港狀況，只有約20%肺癌患者在第一期確診，第四期確診則超過一半，而政府並未實施全民LDCT篩查。李詠梅指現有兩個本地研究進行中，包括非吸煙者的高風險群組，政府亦需要更多數據以作決策；同時需要加強公眾教育，提高對症狀的意識，及早求醫。