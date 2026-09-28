比BMI更準確預測 研究指2指標異常 死亡風險增近1倍

一直以來，體重指數(BMI)都被用於評估個人健康和壽命長短，但有研究發現，單看BMI未必能掌握所有與死亡風險相關的身體特徵，反而腹部脂肪較多、相對握力較弱就能使全因死亡風險增加97%。

矢狀腹徑及相對握力更重要 根據該項在《Archives of Gerontology and Geriatrics》發表的研究，中國成都醫學院第一附屬醫院、成都醫學院臨床醫學院等機構，分析美國國家健康與營養調查中5,674名成人的資料，追蹤期長達近7年，期間共有373人死亡。 研究團隊為了解除身體特徵與全因死亡之間的關係，於是將腹部脂肪分布及肌力納入分析。這兩項數據分別是平躺時量度腹部前後厚度的「矢狀腹徑」，以及評估握力相對於體形強弱的「相對握力」。

應幾個指標一併評估 結果顯示，單純腹部脂肪偏多的人，死亡風險與對照組未見顯著差異，相對握力較弱者，死亡風險則增加60%。若腹部脂肪偏多同時伴隨相對握力偏低時，死亡風險便增加最多，幅度達97%。 研究人員指出， BMI仍有參考價值，但應與腰圍、體重變化及肌力等指標一起作綜合評估，但強調現時證據未能確認腹部脂肪或握力弱會直接致死。